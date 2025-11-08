°
Jujuy, Argentina
Dirección General de Investigaciones
barrio coronel arias
Microcentro capitalino
La opinión
Legislatura de Jujuy
Ministerio de Educación
Turismo en Jujuy
Dengue en Jujuy
Inta Yuto
Paritarias 2025
San Salvador de Jujuy

Principio de incendio en el cabildo interrumpe el evento cultural "Sabores del Mundo"

Aparentemente el hecho se produjo en una cocina interna del histórico edificio alrededor de las 19 hs. No se reportan víctimas, pero el evento fue suspendido.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 20:22

Un principio de incendio se registró esta tarde, alrededor de las 19 horas, en una de las cocinas internas del Cabildo de la ciudad, ubicado en la calle Sarmiento del microcentro, entre las avenidas Belgrano y Alvear.

El hecho se produjo en el marco del evento cultural "Sabores del Mundo", que en ese momento se desarrollaba en el lugar con stands gastronómicos, música y la participación de diversas colectividades. La emergencia obligó a evacuar preventivamente el área y a interrumpir la actividad, que tenía previsto un cierre musical.

Inmediatamente, al lugar acudieron rápidamente dotaciones de bomberos y efectivos policiales, quienes trabajaron para asegurar el perímetro.

Según informaron las primeras versiones oficiales, el incidente no revistió gravedad y no se reportan personas heridas. Se investigan las causas que originaron el fuego en la cocina.


 

