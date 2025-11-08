Colapinto larga hoy 18º

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) está teniendo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Brasil, luego del choque en la carrera sprint y de la floja clasificación que protagonizó ayer.

Colapinto, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, largará 18º en la carrera de hoy, luego de quedar eliminado en la Q1.

En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que en la víspera ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.

La gran decepción de la clasificación fue el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, quien quedó eliminado en Q1 y largará 16º.

Colapinto, en tanto, afirmó que se sintió "bastante lento" tras los cambios que sufrió su auto para la clasificación de este Gran Premio.

En el autódromo "José Carlos Pace" de Interlagos, San Pablo, el piloto argentino de 22 años sostuvo que "cuando cambías el chasis, hay un par de cosas que hay que revisar y hoy no fuimos rápido como quisiera. Una pena, fue un día duro para el equipo pero muy agradecido de que hayan puesto el auto en la pista".

"Capaz algo hay para hacer, hay que ver con los ingenieros y decidir. Me senti bastante lento, cambiamos el auto entero así que seguro hay varios cambios. No estaba rápido, una pena. Creo que Pierre (Gasly) mostró que el auto estaba muy bien este fin de semana y, por el choque de la sprint qualy, no pudimos demostrar el poder que tenía. Me da un poco de bronca no poder estar rápido, nada más", agregó.

En el inicio de ayer en San Pablo en el marco de la sprint de clasificación, Colapinto marchaba décimocuarto luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones pero se despistó a la salida de la "S de Senna", solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector a Oscar Piastri y Nico Hulkenberg. "De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño".

Hoy a las 14, en la carrera principal del Gran Premio de Brasil, Colapinto largará desde la décimoctava posición mientras que su compañero francés de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde el noveno lugar.