Campeonato Relámpago en Club Terry

En el marco del Día del Empleado Municipal, la Municipalidad de Tilcara organizó un Torneo Relámpago de fútbol en instalaciones del Club Atlético Terry.

Se vivió una jornada deportiva llena de alegría, compañerismo y sana competencia. También acompañó el clima para que todo sea una verdadera fiesta municipal.

Este campeonato reunió a trabajadores de distintas áreas de la comuna quebradeña, quienes compartieron una tarde inolvidable, reafirmando los valores de unidad, esfuerzo y pertenencia.

Desde la Dirección de Deporte, organismo que llevó adelante la mencionada competencia, se destacó la relevancia que le dio la intendente Sonia Pérez al torneo, sabiendo que más allá de los resultados deportivos, era importante confraternizar y disfrutar de un día especial. En cuanto a los destacados, en categoría varones, se consagró el equipo "Los Talibanes" y en mujeres, el mejor fue "Las Menos Pensadas".

Por último, la municipalidad norteña felicitó a todos los participantes.

Mini maratón

Una exitosa actividad deportiva se vivió en la Escuela Normal Doctor Eduardo Casanova de Tilcara, donde niños participaron con entusiasmo en el Mini maratón, compartiendo un día lleno de energía, alegría y compañerismo. La actividad contó con el acompañamiento de las familias, docentes y del equipo municipal de la Dirección Deporte, a cargo del profesor Marcelo Burgos, que promueve el deporte, la integración y los hábitos saludables desde la infancia.

Pura samba

A pura samba y con gran energía, recientemente tuvo lugar una emotiva jornada de concientización, impulsada por el personal del hospital "Doctor Salvador Mazza", con el acompañamiento de la Dirección de Deporte y la profesora Gisela Gaboiud.

Desde la Municipalidad de Tilcara afirmaron que "acompañamos y celebramos estas valiosas actividades, destacando el compromiso y la dedicación del equipo de salud". Durante la actividad se reafirmó la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, aconsejando realizar los controles periódicos.