La biotecnología se volvió clave para la salud global

En un escenario global atravesado por pandemias, nuevas variantes virales y desafíos sanitarios complejos, la biotecnología aparece como una herramienta estratégica para anticiparse a los riesgos y reducir su impacto en la sociedad.

En este contexto, nuevas carreras universitarias buscan integrar biología molecular y celular, ingeniería, ciencia de datos y tecnologías emergentes, con impacto directo en la salud, la producción y el bienestar de las personas.

Vacunación, prevención y nuevas amenazas sanitarias

La vacunación sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir futuras pandemias, incluso frente a virus que aún no se conocen. “La vacunación prepara al sistema inmunológico antes de que aparezca una nueva amenaza, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz”, explica el doctor Fernando Baidanoff, director de la nueva carrera de Ingeniería en Biotecnología del ITBA.

Según detalla, cuando una alta proporción de la población está vacunada, se reduce la circulación viral y se limita la aparición de variantes más peligrosas, además de proteger a los grupos más vulnerables mediante la inmunidad colectiva. A esto se suman los avances en plataformas vacunales, que hoy permiten desarrollar y desplegar vacunas en tiempos mucho más cortos que en el pasado.

En paralelo, la aparición y detección de nuevas variantes y virus se volvió más frecuente debido a múltiples factores. “Los virus evolucionan constantemente y cuanto más circulan, mayores son las probabilidades de que surjan variantes con ventajas adaptativas”, señala Baidanoff. La urbanización, la deforestación, la globalización y el aumento del contacto entre humanos y animales también favorecen los saltos zoonóticos.

Tecnología, biotecnología y detección temprana

La biotecnología cumple un rol central en la detección temprana y el control de enfermedades emergentes. A través de diagnósticos moleculares, secuenciación genómica y monitoreo ambiental, permite identificar amenazas cuando aún circulan a muy baja escala. “Una vez detectada la amenaza, la biotecnología posibilita desarrollar rápidamente test diagnósticos, vacunas y tratamientos”, destaca el especialista.

La propagación acelerada de enfermedades también responde a un mundo cada vez más interconectado. El crecimiento exponencial de los viajes internacionales y la urbanización global facilitan la diseminación de patógenos en pocos días. Al mismo tiempo, los avances en vigilancia epidemiológica permiten medir con mayor precisión una velocidad de propagación que antes pasaba inadvertida.

Pandemia, salud mental y aprendizajes para el futuro

La pandemia dejó secuelas profundas en la salud emocional de la población. Baidanoff subraya que a nivel global se observó un aumento significativo de ansiedad, depresión y trastornos del sueño, y que en Argentina los relevamientos muestran niveles elevados de malestar psicológico y dificultades de acceso a atención en salud mental.

En términos de preparación sanitaria, la experiencia dejó aprendizajes clave. Los países con vigilancia temprana, alta capacidad diagnóstica y sistemas de salud integrados lograron mejores resultados, mientras que la fragmentación y las desigualdades limitaron respuestas más efectivas. “La ciencia aplicada y la cooperación internacional fueron fundamentales, especialmente en el desarrollo acelerado de vacunas”, afirma.