Gripe H3N2: "No es un virus nuevo ni una pandemia"

Ante la circulación de noticias que alertan sobre el avance de la llamada "súper gripe" H3N2 y la confirmación de los primeros casos en Argentina, se encendieron las alarmas en la población por la posibilidad de estar frente a una nueva pandemia. Sin embargo, especialistas remarcan que se trata de un virus conocido, con una larga historia epidemiológica, y que el escenario actual exige información clara y medidas de prevención, pero no pánico.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Gustavo Echenique, infectólogo- Medineco, brindó un análisis detallado de la situación epidemiológica actual y explicó qué es el subclado K del virus influenza A H3N2, la variante que hoy predomina en distintos países del mundo y que circula en Argentina.

GUSTAVO ECHENIQUE, INFECTÓLOGO

"El primer mensaje que quiero dejar en claro es que este no es un virus nuevo y no estamos frente a una nueva pandemia", subrayó Echenique. Según explicó, lo que se observa actualmente es una mutación en las proteínas que se encuentran en la superficie del virus influenza, principalmente la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N), que son fundamentales tanto para su clasificación como para su capacidad de infección.

El virus influenza posee 18 tipos distintos de hemaglutinina -numeradas del 1 al 18- y 11 tipos de neuraminidasa. Estas proteínas determinan, entre otras cosas, la predisposición del virus a infectar animales, humanos o a ambos. En el escenario humano actual, los subtipos de mayor impacto epidemiológico son el H1N1 y el H3N2.

Echenique recordó que el H3N2 no es un virus nuevo: está presente en la humanidad desde 1967, cuando causó la pandemia conocida como la gripe de Hong Kong, que afectó a más de 20 países y provocó alrededor de un millón de muertes. Ese virus, a su vez, tuvo como antecedente al H2N2, responsable de la gripe asiática de 1957. "Podríamos decir que la gripe de Hong Kong derivó del virus que produjo la gripe asiática diez años antes", explicó.

Por su parte, el H1N1 también tiene un fuerte peso histórico dado que fue el causante de la gripe española de 1918, que dejó cerca de 40 millones de muertos en el mundo, y de la pandemia de 2009. En ambos casos, el virus surgió de la combinación de influenzas animales con influenzas humanas, dando origen a nuevas variantes capaces de generar pandemias.

"Hoy podemos decir que H1N1 y H3N2 son los virus de mayor impacto en la población mundial en términos de epidemias, brotes y pandemias de gripe", afirmó el infectólogo.

CARTEL ORIGINAL | PANDEMIA H1N1 EN 1918 DE ORIGEN AVIAR.

En relación al escenario actual, Echenique explicó que el H3N2 ha generado distintos brotes a lo largo de los años, con impactos variables según la región y el momento. El último gran impacto epidemiológico previo estuvo asociado a un subtipo conocido como Fujian, que fue la base para el desarrollo de vacunas trivalentes que incluyen H1N1, H3N2 e influenza B.

"El virus influenza cambia todos los años. Estas variaciones antigénicas en la superficie del virus son las que determinan cómo se desarrollan las vacunas", explicó. Las vacunas se formulan anualmente en base a las cepas que circularon en el hemisferio norte, y luego se adaptan para el hemisferio sur.

En este contexto, la variante que hoy preocupa es el subclado K del H3N2, que surgió principalmente en Asia y se diseminó con rapidez. "Cuando hablamos de un subclado, hablamos de una rama que deriva de su ancestro H3N2", detalló Echenique. Esta variante presenta mutaciones conocidas como "mutaciones de escape viral", que se producen en las proteínas H y N y le permiten al virus evadir parcialmente la respuesta inmunológica generada tanto por infecciones previas como por las vacunas.

No obstante, el especialista fue enfático en aclarar que la vacuna contra la gripe sigue siendo efectiva. "La vacuna que nos colocamos es totalmente efectiva contra H3N2, aunque tal vez con un menor porcentaje de protección, porque fue desarrollada con la variante Fujian y no con el subclado K", señaló. Actualmente, la vacuna que se aplicará a partir de abril ya se encuentra en desarrollo e incluye esta nueva variante.

Características

Uno de los puntos clave del subclado K es su alta capacidad de contagio. Según explicó Echenique, una sola persona infectada puede contagiar a otras 16 en muy corto tiempo, lo que explica la rápida expansión del virus en más de 30 países, incluido Argentina, y su predominio sobre el H1N1, tal como ocurrió en 2022.

En Argentina ya se confirmaron los primeros tres casos, todos en población pediátrica y adolescente. "Esto coincide totalmente con las características del subclado K, que tiene una mayor predisposición a afectar a niños y adolescentes, en alrededor del 70% de los casos", explicó el infectólogo. En este grupo etario, la vacuna antigripal ofrece una protección cercana al 70% frente al H3N2, mientras que en adultos la protección ronda el 40%.

Otra particularidad de esta variante es la aparición de síntomas gastrointestinales asociados a los cuadros respiratorios, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes. "Cuando tengamos un paciente pediátrico con síntomas respiratorios y gastroenteritis, podemos estar frente a un subclado K", indicó Echenique, aunque aclaró que otros virus también pueden provocar síntomas digestivos.

Respecto al riesgo sanitario, el especialista explicó que, si bien se trata de un virus altamente contagioso y con una clara dominancia viral, no se ha demostrado que sea más letal que variantes anteriores. En países vecinos como Bolivia se investigan casos compatibles con H3N2, incluido el fallecimiento de una turista japonesa de 26 años, aunque aún se esperan confirmaciones moleculares para determinar si se trata del subclado K.

"Por ahora, los estudios muestran que es un virus muy contagioso, pero no más grave que su antecesor", afirmó Echenique, y pidió cautela con el uso del término "súper gripe", que puede generar alarma innecesaria.

Recomendaciones

Echenique señaló que los cuidados son los mismos que para otros cuadros respiratorios: vacunación, higiene, ventilación de ambientes, uso de barbijo en casos sintomáticos y consulta médica precoz. En este punto, el infectólogo advirtió sobre el contexto epidemiológico actual, en el que circulan múltiples enfermedades prevenibles por vacunas.

"Hoy tenemos cientos de casos de coqueluche en casi 20 provincias, con fallecimientos en personas no vacunadas. Lo mismo ocurre con sarampión y otras patologías", indicó, y remarcó que la llegada de esta variante de gripe debe reforzar la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, especialmente en la población pediátrica.

Finalmente, Echenique advirtió que, aunque estamos en verano y se espera menor circulación del virus, la experiencia reciente demuestra que estos virus no siempre respetan las estaciones. Por eso, recomendó estar atentos a los síntomas, consultar dentro de las primeras 24 a 48 horas y evitar la automedicación.