Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective

Con una imagen generada con IA y al estilo de la histórica campaña de reclutamiento estadounidense que tenía como protagonista al "Tío Sam", una caricatura que personificaba al país norteamericano, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina.

El Ministerio de Seguridad Nacional abrió este viernes la preinscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal. O como planteó la funcionaria en un posteo en X, para ser detective en Argentina.

“¿Querés ser detective? Te buscamos”, publicó la funcionaria, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos y una caricatura generada con IA de ella misma, idéntica al póster en el que el Tío Sam llamaba a los estadounidenses a enrolarse en el Ejército de ese país en tiempos de la Primera Guerra Mundial.

Cómo anotarse para ser detective en Argentina

Según información oficial publicada en el sitio de la Policía Federal, la carrera apunta a jóvenes graduados universitarios "con vocación para enfrentar el crimen organizado”. La edad máxima para aplicar es 40 años y se deben pasar exámenes de aptitud psicológica, médica y física.

Desde la PFA señalaron que se trata de un “entrenamiento intensivo" que dura nueve meses y, sin mayores detalles, se puntualiza que el paquete académico gira en torno a "investigación criminal, tecnología y práctica policial". Tras ello, se ingresa a la fuerza con el grado de Subinspector. El título que obtendrán quienes completen la capacitación será la Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y Curso de Formación Policial.

"Este programa forma parte del proceso de modernización de la PFA, orientado a consolidarla como una fuerza líder en la investigación proactiva de delitos federales y la desarticulación de organizaciones criminales. Busca incorporar perfiles profesionales con formación en campos financieros, tecnológicos, ambientales, cibernéticos o antiterroristas, capaces de aportar una mirada técnica y actual a la labor policial", remarcaron.