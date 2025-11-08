Joven le robó a su madre con la complicidad del padre

Una mujer denunció que su hijo, con la complicidad de su expareja, irrumpió en su domicilio y sustrajo bienes materiales.

Según fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento sobre el episodio el pasado viernes alrededor de las 1, cuando una mujer se presentó en la Seccional 39° de la ciudad de Libertador General San Martín.

Allí manifestó a los efectivos que a la tarde recibió un llamado telefónico de una vecina, quien le puso en conocimiento que una persona trepó el portón de su domicilio, ubicado en el barrio Ricardo Balbín, y minutos más tarde se retiró con bolsos.

De manera inmediata retornó a su vivienda y tras inspeccionar, cayó en cuenta que le habían sustraído dos bolsos con numerosas prendas de vestir y una mochila con diversos elementos de peluquería, entre ellos planchita de cabello y un secador.

También relató a los efectivos que se entrevistó con sus vecinos, quienes manifestaron haber observado que su hijo, un joven de 17 años, había trepado el portón y tras apoderarse de los bienes materiales escapó a bordo de un vehículo que era conducido por su expareja.

Asimismo indicó que fue a buscar a su hijo al domicilio donde reside y si bien no lo encontró, observó a un grupo de jóvenes que tenían su mochila con los elementos de peluquería, los cuales se los habían vendido, y logró recuperarlos.

La denuncia fue radicada en la Seccional 39° y los efectivos de la dependencia quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.