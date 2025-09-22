°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Onda Estudiantil 2025
Liga Regional
Pampita
Tom Holland
Donal Trump
Cuba
apoyo de EEUU
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Onda Estudiantil 2025
Liga Regional
Pampita
Tom Holland
Donal Trump
Cuba
apoyo de EEUU

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencias

Tom Holland sufrió un accidente durante las grabaciones de “Spider-Man 4" y debió ser hospitalizado

El actor australiano se tomará unos días de reposo para recuperarse.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 11:03

Tom Holland, conocido por interpretar al último hombre araña, tuvo un accidente mientras realizaba una escena con acrobacias durante las grabaciones de Spider-Man Brand New Day el pasado viernes. El actor australiano sufrió un golpe en su cabeza y debió ser hospitalizado. 

Según trascendió, el nuevo Spider-Man fue trasladado al Hospital de Glasgow y fue tratado por una conmoción cerebral leve que lo alejará del set de grabación por al menos unos días. 

Una fuente le contó al medio Deadline que Holland fue la única persona lastimada en el set, desmintiendo la versión de The Sun que mencionaba que una actriz doble de riesgo también había sido hospitalizada.

Aparentemente, se trató de un golpe menor y en pocos días Tom retomará las filmaciones.

Desde la producción de la película decidieron otorgarle a Holland unos días de reposo hasta que se recupere del todo, para poder interpretar a Spider-Man sin dificultades. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD