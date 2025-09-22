El flair bartender que valora la experiencia y la labor desde Portugal

La fuerza de voluntad en combinación a la habilidad y al instinto creativo de realizar a conciencia una disciplina única, confluyeron en el arte acrobático para dejar a Jujuy en el podio del Concurso Nacional de Cocktails & Flairtengings en Portugal. Un logro donde desplegó espectaculares destrezas en coctelería, Fabián Alcázar, el jujeño que emprendió su camino en tierras europeas, al visualizar sus sueños.

Inmerso en este mundo desde muy joven, encontró en la disciplina del flair bartender, su modo de expresión artístico - deportiva donde fluir implica mostrar tal cual su esencia es. "Estar en esta competencia fue muy motivador, hace que tenga una nueva visión. Participé con mi compañero de trabajo y mi amigo Guillermo Gómez, de hecho él es de Villa Gesell y lo conozco desde que yo empecé a dar mis primeros pasos como barman", destacó el joven que obtuvo el segundo lugar en representación del bar Legends de Portugal bajo la premisa de estar en movimiento, contemplando la posibilidad de hacer de este arte de alma performático, una experiencia inolvidable para sus espectadores.

ORGULLO JUJEÑO | UNA DISTINCIÓN QUE SUMA A SU VIDA EN PORTUGAL.

Gracias a esta vivencia, el talentoso joven está incentivado a continuar por este rumbo desde la acrobacia original, entrenando cada vez con más entusiasmo para crecer. Es que la labor del bartender es llevar las técnicas que se aplican a otro nivel. Es así que enfocado en su talento, luego de su participación dejó ver en su mentalidad, la persistencia elocuente para continuar evolucionando con su don, trabajando con aromas, sabores y colores, entre el vidrio y el metal. "Fue positivo participar, todo suma. Hoy en día me encuentro buscando otro tipo de balance, buscando que todas las partes encajen", expresó Alcázar sobre la esencia de lo que conecta la concentración con esa pasión que en su corazón palpita a cada instante.

DETALLE | RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO PERMANENTE.

Es que las ganas de lograr más sueños son constantes en su nueva perspectiva que lo tiene como listo para dar el salto y superarse desde la acción cada día. "Estoy en un momento en el que recuerdo mis primeros tiempos, con las mismas intenciones de lograrlo. Me gusta escuchar mi voz, hablar con mi destreza", indicó Alcázar quien baja la adrenalina de su momento en el certamen, en la tranquilidad de su enfoque para innovar. La intención del bartender especializado es sentir que cada movimiento desde el alma, disfrutando al compartir la actividad vistosa y de coordinación que mantiene luego de haber concursado. No obstante, la vida le está ofreciendo una nueva oportunidad, en otro lugar.

AMISTAD SIN FRONTERAS | JUNTO A GUILLERMO GÓMEZ, SU GRAN AMIGO

"En estos días, mi intención es estar en paz y con la energía en otro proyecto", reveló quien ama develar su don ante el público; aunque su visión de felicidad espontánea radica en desplegar su acrobacia para generar el asombro en la gente. "Soy como un niño en algunos aspectos, quiero que todo sea un 'íWow!' pero natural y con honestidad", confesó el generador de un gran espectáculo visual desde su oficio que en los inicios, le brindó hermosos momentos y oportunidades que se le presentaron de la manera más curiosa. "Una vez atendí a los pibes de Airbag, en un pub irlandés de Palermo; fue mi primer trabajo en Buenos Aires y tuve la fortuna de estar en el momento justo, con ellos: me contaron sus proyectos y fue loco", dijo. Una conexión energética o la vibra recíproca es lo que generó en Alcázar el afán de tomar este encuentro como una señal para decir: "es por aquí". Y la cadena de sucesos vinculados a su maestría lo llevó a repensar nuevas formas de expresión en proyectos a mediano plazo. Así, lo próximo será continuar siendo flair bartender pero contemplando la posibilidad de que las preparaciones sean sin el uso de alcohol, para llevarlas hacia lo frutal y nutritivo, potenciando su concepto con capacitaciones donde la creatividad sea fundamental.