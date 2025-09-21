Defensores de Yuto se quedó con el primer partido

La primera final quedó para Defensores de Yuto. Ayer se impuso ante Central Norte 2 a 1 en encuentro disputado en el estadio "Complejo Deportivo Municipal Juan Domingo Perón" con el control de Rubén Cabana.

Se jugó como las finales, atractivo, con chances en los dos arcos, por momentos de ida y vuelta, producto del juego que tanto la "naranja mecánica" y el "cuervo" propusieron desde el primer momento.

El partido comenzó con mucha intensidad, pero también con nerviosismo de ambos lados, lo que generó imprecisiones y ataques desordenados, aunque lo hacía vertiginoso teniendo en cuenta que la revancha será más cerrada.

La visita con Espinoza definió cruzado y la bocha se fue casi "besando" el poste derecho del golero local. Tras cartón, Cruz de frente al arco recibió solo y con espacios, pero ejecutó fuerte por encima del horizontal.

Y en medio de esos ataques, llegó el primer grito de la tarde. A los 17 minutos el "Pollo" Medina aprovechó un error defensivo y abrió el marcador para Defensores de Yuto que a partir de allí ganó confianza y comenzó a manejar mejor la pelota.

Afianzado en esa búsqueda de ampliar la diferencia, dejó espacios atrás y que por momentos Central Norte lo aprovechó y hasta tuvo una chance clara para igualar, sin embargo el remate de Espinoza.

Con el 1 a 0 para el local se fueron al descanso.

ACCIÓN | DEL ENCUENTRO DE AYER EN EL “COMPLEJO MUNICIPAL”.

En el complemento, el equipo visitante salió con otra actitud y encontró la igualdad rápidamente. A los 4 minutos, César Maigua recibió solo en el borde del área grande y definió con precisión arriba, nada pudo hacer el arquero local y puso el 1-1 que hasta ese momento merecía por cómo había terminado la primera mitad.

El gol sacudió a Defensores de Yuto, que respondió con más agresividad y, a los 12 minutos, Medina puso una pelota cruzada por toda el área para el ingreso en carrera de Alan San Roque que con un toque sutil dejó sin reacción al arquero rival.

El tramo final del encuentro fue intenso y desgastante, con ambos equipos sintiendo el esfuerzo y el calor. Central Norte intentó llegar al empate, pero se topó con una defensa firme y un arquero seguro.

Ninguno de los dos regaló nada, se jugaba mucho en la mitad de la cancha, los nervios a fallar y sobre todo lamentarlo después comenzó a rondar el escenario que contó con un gran marco de público de ambos lados.

Sin embargo Espinoza entró por derecha y definió cruzado, otra vez la pelota se fue al lado del parante derecho del arquero. Muy cerca de igualar.

La diferencia de un gol dejó la llave abierta, el 2 a 1 para Yuto, le da confianza, pero sabe que Central Norte de local es un equipo que se hizo fuerte toda la temporada y con distintas dimensiones será más cerrado. Por eso la revancha será atractiva y seguro con un buen marco de público de ambos lados.

Arrieta se baja del Torneo Regional

CARLOS VEGA Y ENRIQUE MORINIGO | INTERVENTORES EN CLUB ARRIETA.

Una decisión apresurada y sin consenso que hoy se revoca desde el Club “Herminio Arrieta” ante el Consejo Federal de AFA para bajarse y no disputar el Torneo Regional Federal Amateur tras la solicitud formal que hizo la Comisión Reorganizadora (Carlos Vega, Patricia Luna y Enrique Morinigo).

La entidad del barrio Norte de Libertador General San Martín se mantiene en un duro proceso de coyuntura institucional y económica por ello ya comunicó oficialmente desistir de la edición 2025/26, que comenzaría el 19 de octubre, pese a haber recibido la licencia deportiva que llegó a la Liga del Ramal.

Por el momento sigue vigente la apertura de padrones e inscripción en la sede del club, de manera gratuita, clave para participar en las elecciones para octubre. Entre las listas que serán parte de los comicios, la agrupación “Por un Arrieta más grande” expresó a través de redes sociales: “Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la actuación de la Comisión Normalizadora del Club Arrieta, que ha excedido de manera arbitraria sus atribuciones, comprometiendo al club a soportar erogaciones que de ninguna manera puede afrontar. Primero el club, por sobre todas las cosas. Resulta aún más grave la permisividad de la Liga Regional de Fútbol, que con pleno conocimiento, lo avaló.

Una aventura sin sustento económico ni deportivo, a escasos días de la finalización del mandato, no solo compromete el presente, sino el futuro”.