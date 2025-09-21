°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
COPA JUJUY

Jugaron en Tilcara

Clasificatoria de Quebrada y Puna respectivamente.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 23:48
SONIA PÉREZ | INTENDENTA DE TILCARA ACOMPAÑÓ LA JORNADA DE COPA JUJUY DE VÓLEY.

La región Quebrada y Puna ya tiene los clasificados de vóley para la siguiente instancia de Copa Jujuy Energía Viva. En el estadio de Club Atlético Terry de Tilcara, se vivió la etapa clasificatoria ante buen marco y el acompañamiento del municipio local.

En femenino, pasaron de fase Bárcena Norte y Libertad de La Quiaca, mientras que en masculino, Club Terry de Tilcara y Bárcena Norte, accedieron a la siguiente etapa del certamen que realiza el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, la Secretaría de Deportes y en esta oportunidad el importante acompañamiento de Sonia Pérez, intendenta de Tilcara.

"En el norte hay buenos jugadores, por eso es importante que Copa Jujuy Energía Viva de Vóley haya llegado a la región de Quebrada y Puna. Siempre serán bienvenidos en Tilcara", destacó Sonia Pérez, intendenta de Tilcara.

El municipio puso toda la estructura a disposición para el buen desarrollo del certamen, por lo que fue exitoso.

 

