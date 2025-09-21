Exitosa Expo Frutilla se hizo en Perico

Organizada por la Secretaría de Producción e Industria de la municipalidad de Perico y el Consejo de Emprendedores de los Valles se realizó la Expo Frutilla 2025, que recibió miles de visitantes que llegaron de diferentes puntos de la provincia y que pudieron degustar los diferentes productos elaborados por los emprendedores de la citada ciudad.

En la oportunidad pudieron apreciar una diversidad de productos, entre los cuales se destacaron los alfajores, mermeladas, tartas, helados, licuados y vinos, entre otros. Asimismo participaron de la elección de la Mini Frutillita, de concursos, danzas de ballets y de la actuación de artistas locales y provinciales.

La expo fue calificada cómo "exitosa" por el secretario de Producción e Industria de Perico, Martín Miguel Llanos. En ese sentido el funcionario destacó el apoyo recibido por el gobierno, la Secretaría de Cultura y de la Legislatura, que declaró esta actividad de interés provincial, "en un claro apoyo a nuestros productores de frutillas y a nuestros emprendedores que le agregan valor a este importante cultivo de nuestra provincia", remarcó.

Por su parte, la representante del Consejo de Emprendedores de los Valles, Silvina Rodríguez, señaló: "En estos momentos difíciles que vive la economía de nuestro país, estos espacios son fundamentales para la promoción y comercialización de los productos que elaboran nuestros emprendedores, por eso estamos muy agradecidos por el gran apoyo que venimos recibiendo", subrayó.

Cabe destacar que el grueso de la producción de frutillas de la provincia se encuentra en la zona de las Pampitas, ubicada en Perico, y su cultivo está en manos de más de 250 pequeños productores. Se trata de una actividad productiva intensiva porque su cultivo y cosecha demanda mucha mano de obra directa y su comercialización genera un impacto multiplicador.