22 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Calilegua

Estafado por $14 millones en presunta inversión

Indicó que primero obtuvo ganancias, pero luego la aplicación cerró.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 00:00

Un hombre denunció que entregó 14 millones de pesos en una aplicación bajo la promesa de obtener más ganancias, pero fue estafado.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el hecho fue denunciado este fin de semana en la Seccional 41° de la localidad de Calilegua.

Fue en esas circunstancias que un hombre manifestó a los efectivos que meses atrás invirtió la suma de 100 mil pesos en una aplicación que prometía obtener ganancias y que en ese momento logró ganar dinero.

Posteriormente, una operadora se contactó con el damnificado y bajo promesas de obtener mayores beneficios si depositaba una suma mayor, lo convenció de realizar la "inversión" de 14 millones de pesos en el mes de julio pasado, pero nunca más obtuvo respuesta.

Finalmente, el denunciante aportó todos los datos de la persona a la que fue transferida su dinero y el nombre de la aplicación que, agregó, dejó de funcionar.

 

