Piden recusar a juez que otorgó salidas transitorias a femicida

Hoy tendrá lugar una audiencia donde solicitaran la nulidad de las salidas transitorias otorgadas al expolicía federal Mauro Nahuel Aparicio Maza, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Tania Clemente Palacios, y presentarán la recusación del juez Emilio Carlos Cattán por falta de imparcialidad.

Cabe recordar que, tal como lo publicó este matutino, la comunidad se vio asombrada tras conocer que el juez de la Ejecución de la Pena Carlos Emilio Cattán dio lugar a un pedido solicitado por la defensa de Aparicio Maza y consideró "procedente autorizar la salida especial extensiva por el término de tres horas, una vez por semana en una vivienda del barrio Providencia de la ciudad de San Pedro de Jujuy".

El pasado viernes quedó captado cómo Aparicio Maza, que goza del beneficio desde hace dos meses, llegó a bordo de un vehículo oficial marca VW Polo del Servicio Penitenciario e ingresó a la casa de sus padres a las 8.27. Y luego se retiró sin esposas a las 11.39 y cargó unas bolsas el en baúl del vehículo.

Al respecto, ayer el Ministerio Público de la Acusación emitió un parte de prensa donde informaron que la decisión del juez Cattán "fue tomada de manera unilateral, sin notificación previa al fiscal interviniente ni a los familiares de la víctima".

Además adelantaron que hoy celebrarán una audiencia en la que solicitarán la nulidad del beneficio otorgado a Aparicio Maza y presentarán la recusación, apartamiento, del magistrado por falta de imparcialidad, al haber incumplido con los deberes de diligencia hacia los deudos de la víctima.

Hay que recordar que el 1 de junio de 2023, Aparicio Maza fue condenado a la pena de prisión perpetua, luego de quedar debidamente acreditado que asesinó a tiros a su novia Tania Clemente Palacios, hecho ocurrido el 15 de diciembre de 2019, cuando la joven tenía 22 años.

La condena quedó firme desde el año pasado luego de una serie de apelaciones y solicitudes de nulidades, que fueron desestimadas por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia.

Aparicio Maza está alojado en un pabellón especial, junto a otros efectivos condenados, en la Unidad Penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, donde tiene acceso a internet y televisión por cable.

Sobre los hechos

Tania Clemente Palacios (22) fue asesinada la madrugada del 15 de diciembre del 2019, en un departamento ubicado en el primer piso de un edificio de la calle Santa Catalina del barrio Güemes de San Pedro de Jujuy, propiedad de los padres del entonces agente de la Policía Federal, Mauro Nahuel Aparicio Maza.

La joven fue ultimada de un disparo con el arma reglamentaria del exagente federal, que en ese entonces era su novio, y dos horas más tarde murió en la sala de Cuidados Intensivos del hospital "Guillermo Paterson" de esa ciudad.

Aparicio Maza fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 3, a la pena de prisión perpetua luego de ser hallado autor penalmente responsable de "homicidio agravado por el vínculo y mediar violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego".