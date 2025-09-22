°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
PERICO
salud
Gobierno de Jujuy
Cheaf
Gobierno de Jujuy
PALPALÁ
Femicidio
Siniestro Vial
Calilegua
Onda Estudiantil 2025
Inseguridad

Millonario robo a una mujer que fue interceptada en la ruta

La víctima viajaba en moto con $10 millones dentro de una mochila.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 00:00
SECCIONAL 28° | DONDE LA VÍCTIMA DENUNCIÓ EL ROBO DEL DINERO.

Una mujer denunció que fue víctima del robo de 10 millones de pesos mientras circulaba en moto por la ruta provincial N° 6, en cercanías de la localidad de Santa Clara, departamento Santa Bárbara. Dos autos se interpusieron en el camino de la víctima y sospechosos descendieron para abordarla.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde, cuando la damnificada se desplazaba rumbo al mencionado poblado en una moto marca Gilera de 10 cc de cilindrada y llevaba una mochila con la suma millonaria para pagar una deuda. Alrededor de las 18.25 en una zona conocida como "curva de sauce" fue interceptada por una camioneta marca Renault Duster azul y un auto gris, los cuales se cruzaron por delante de la moto.

Ante esto, la mujer de 36 años frenó su desplazamiento y al mismo tiempo bajaron dos hombres encapuchados y le robaron la mochila con dinero. Luego, regresaron a los vehículos y se dieron a la fuga rápidamente. Finalmente, la víctima se dirigió hasta la Seccional 28° y realizó la denuncia.

 

Temas de la nota

