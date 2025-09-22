°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Gobierno de Jujuy

Entrega de un camión a la comisión de Valle Grande

El gobernador Sadir destacó que prestará servicios a la producción y a otros sectores de la economía local.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 00:00
PRESENCIAS | AUTORIDADES PROVINCIALES Y DE VALLE GRANDE EN LA ENTREGA DEL CAMIÓN.

El gobernador Carlos Sadir entregó un camión a la Comisión Municipal de Valle Grande, a fin de satisfacer necesidades de los productores y fortalecer diversos sectores de la economía local.

Del acto participaron el comisionado municipal, Marcos Santos, y la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, entre otras autoridades.

En la oportunidad, el mandatario expresó su satisfacción por "estar cerca de Valle Grande, solucionando las necesidades de la gente y, en este caso puntual, de los productores".

Por su parte, Ríos puntualizó que "este camión refleja con claridad la política de apoyo del Gobierno de Jujuy a los productores", y aseveró que "en Valle Grande hay Estado presente".

Santos, a su turno, dijo que "este camión era un anhelo de todos los actores de la producción que ahora podrán optimizar sus condiciones de trabajo".

Con jubilados

Por otro lado, el Gobernador asistió a la jornada de celebración y recreación que se realizó por el Día del Jubilado, en la Plaza España.

También estuvieron las ministras de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez, entre otros.

En esta ocasión participaron miembros de centros, grupos de danza, copleras y artista de la tercera edad.

Sadir saludó cariñosamente a los presentes y señaló que "es un gusto ver siempre esas ganas de disfrutar, de cantar y de bailar". A su vez valoró "el lazo de camaradería" y los alentó a "seguir con ese entusiasmo de disfrutar la vida".

Por su parte, Russo Arriola señaló que en el Día del Jubilado se recuerda la sanción de la primera ley previsional del país, hace 117 años. "Más allá de lo histórico, es un día de reflexión, porque las y los jubilados no se jubilan de la vida: continúan transmitiéndonos saberes, experiencias y consejos que resultan valiosos para toda la sociedad", destacó, y recordó que "el próximo 1º de octubre se celebrará también el Día de las Personas Mayores, una nueva oportunidad para valorar la energía, la alegría y la vitalidad que nos contagian día a día".

 

