Se define el juicio por el femicidio de Florencia Sayes

El juicio oral y público por el femicidio de Florencia Agustina Sayes llegó a su etapa final con los alegatos de las partes y el fallo del tribunal. El único acusado, Lucas "el Zurdo" Farfán (35) podría ser condenado a prisión perpetua por estar imputado del supuesto delito de "homicidio de una mujer en contexto de violencia de género", tras el hecho ocurrido 28 de septiembre de 2024 en un inquilinato del Loteo Bárcena de la capital provincial.

Hoy desde las 8 en la Sala del tercer piso del edificio principal de los Tribunales jujeños se va a llevar adelante la audiencia de alegatos y más tarde el tribunal va a emitir la correspondiente sentencia.

Por esa razón, ante los magistrados en función de juicio María Alejandra Tolaba (presidente de trámite), Martín de Athayde Moncorvo y Ana Carolina Pérez Rojas, va a comparecer el imputado Farfán, quien es defendido por las abogadas Natalia López y Belén Jurado. Además, la Fiscalía de Cámara está representada por la agente fiscal especializada en violencia de género, María Emilia Curten Haquim, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la querella patrocinada por Joaquín Ocampo, del Centro de Atención a la Víctima (CAV) del MPA.

Luego de las audiencias desarrolladas en la Oficina de Gestión Judicial de la calle San Martín del centro capitalino, los elementos de prueba que fueron incorporados al expediente judicial son contundentes y los casi treinta testigos que declararon, lo ubicaron a Lucas Farfán en la escena del crimen el 28 de septiembre de 2024 por la tarde. El inculpado llegó a estas instancias judiciales detenido en el Servicio Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti.

Los hechos que se juzgan

De acuerdo a la requisitoria fiscal, el hecho se registró la tarde del sábado 28 de septiembre del 2024 alrededor de las 17.20 en un inquilinato ubicado en la intersección de las calles León y Altamirano del Loteo Bárcena de la capital provincial.

En esas circunstancias, una vecina salió de su domicilio rumbo a la calle pidiendo auxilio porque un hombre había atacado a puñaladas a Florencia Sayes. Allí la mujer se topó con Lucas Farfán, quien abordó una moto y se fugó.

Minutos después se constituyó el Same y se encontró con Sayes sin signos vitales. Por esa razón se solicitó la presencia policial, que acudió con una comisión de la Seccional 32° del barrio Malvinas. Además, arribaron los efectivos de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones que aprehendieron a Lucas Farfán oculto en un "aguantadero" ubicado en un tramo de la avenida Carlos Gardel del barrio San Pedrito, a punto de darse a la fuga.

Del análisis de su teléfono celular, se logró establecer que tras el crimen envió mensajes a través de Whatsapp a sus familiares, se despidió de ellos y su intención era llegar a la Patagonia.

Una fuente judicial le confió a El Tribuno de Jujuy que el imputado fue detenido in fraganti preparando un bolso con ropa y que en su poder tenía una importante cantidad de dinero. En ese momento, Farfán fue trasladado a la sede de la Dirección General de Investigaciones de la Policía, ubicada en el barrio Chijra.