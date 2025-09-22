Pareja protagonizó siniestro vial y sufrió heridas de consideración

Una pareja de jóvenes que circulaba en motociclista sufrió heridas de consideración, luego de colisionar contra un automóvil.

El episodio se registró este sábado alrededor de las 23.20 en la ruta provincial N°1, a la altura de la avenida San Juan del barrio Islas Malvinas de la localidad de Río Blanco.

Fue en esas circunstancias que una pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta de 150 cc de cilindradas cuando, por razones que son materia de investigación, terminaron por colisionar contra un automóvil Chevrolet Tracker, en el que solo iba la conductora.

Producto del impacto, los motociclistas cayeron de manera pesada contra el suelo, donde el conductor sufrió una fractura expuesta.

De inmediato tomó participación personal del Same que trasladó a las víctimas al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital, donde el conductor fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal moderado con fractura de tibia y peroné. Mientras que la joven sufrió un traumatismo encéfalo craneal y ambos quedaron alojados en sala de Observación.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el lugar de los hechos y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente vial.

La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y los efectivos de la Subcomisaría Río Blanco quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.