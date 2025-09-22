Facundo, el Paje 10 2025

Verlos compartir, estallar en carcajadas, demostrar sus habilidades con ritmos musicales de todos los tiempos pero también quebrarse de emoción al hablar de sus madres, de su fe o de mensajes muy profundos como el cuidado de la salud mental y poner un freno al bullying. Todo eso dejó ayer la cuarta edición de la elección del Paje 10 de la Provincia que se realizó en la Ciudad Cultural con 83 representantes estudiantiles.

El elegido fue Facundo Flores Lamothe del Comercial Nº 2 "Malvinas Argentinas" junto al 1º paje provincial Gastón Chorolque del Secundario Nº 25 de Humahuaca, el 2º paje provincial Joaquín Biglia del Comercial Nº 1, el 1º paje de honor Máximo Checa del Colegio Del Salvador y el 2º Tiziano Grosso del "Martín Pescador".

DÁNDOLO TODO | LOS PARTICIPANTES DEMOSTRARON SU TALENTO CON DISTINTOS RITMOS MUSICALES.

Promediando la tarde la gala fue tomando color con la presencia de la Orquesta Juvenil "Hagamos música en la escuela" del Programa de Coros y Orquestas. Además las 16 representantes departamentales acompañaron a los chicos, palpitando lo que será hoy la elección provincial y fueron las depositarias de las flores amarillas que abundaron como obsequio de los candidatos.

CAMARADERÍA ENTRE PAJES

La elección 2025 también hizo palpable la inclusión, con la presencia de asociaciones como "Todos Juntos", Appace y Areni. Las hinchadas sumaron entusiasmo, mientras la noche se volvía fresca y empezaba a llover.

El jurado conformado por Martina Coco Coletti, Lautaro Menacho y Marcos Didolich eligió 20 finalistas para la última ronda y tras un arduo trabajo quedaron los cinco distinguidos que recibieron la estola pasadas las 22. (Eugenia Sueldo)