Fueron descubiertos robando y los detuvieron

Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Palpalá, luego de irrumpir en un domicilio con fines delictivos y ser descubiertos por el damnificado y sus vecinos.

El episodio tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 4 sobre un tramo de la calle Abra Pampa del barrio San José de la mencionada ciudad siderúrgica, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario.

Fue en esas circunstancias que un sujeto trepó una pared, con la ayuda de dos cómplices, e irrumpió en el primer piso de un domicilio.

Una vecina se percató del temerario hecho y alertó telefónicamente a las autoridades. Al mismo tiempo, otra persona se acercó al domicilio del damnificado, le alertó del episodio y juntos interceptaron al malviviente que se escondía en la planta alta del inmueble.

Posteriormente una comisión policial de la Seccional 47° se constituyó y con las características de los cómplices del inculpado, aportada por los testigos, realizaron recorridos por el sector.

De esa manera, un sujeto fue detenido mientras se escondía en un baldío y a otro cuando escapaba por las calles del sector barrial.

Los tres inculpados fueron trasladados a la Seccional 47° y quedaron a disposición de la Justicia.

Mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la dependencia policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.