21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Jubilados rurales
Automovilismo
seccional 48º
Concejo Deliberante de Perico
pedestrismo
PRIMERA NACIONAL
Siniestro Vial
Cocaína
Seccional 6º
Onda Estudiantil 2025
San Pedro

Un hombre fue apuñalado tras un enfrentamiento

Dos patotas se trenzaron en una violenta pelea.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 00:00
Seccional 48º del barrio Patricios de San Pedro

Un violento altercado en el barrio Néstor Kirchner de la ciudad de San Pedro de Jujuy dejó a un hombre herido de arma blanca y a tres personas detenidas.

El incidente ocurrió el viernes pasado en horas de la mañana, cuando dos patotas se trenzaron en una pelea callejera y un hombre apuñaló a otro sujeto.

La víctima fue rápidamente trasladada al hospital "Guillermo Paterson" de la ciudad ramaleña, para recibir atención médica.

Tras el ataque, el sospechoso intentó refugiarse en el interior de una casa, lo que provocó un operativo del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2, para su detención.

En un giro inesperado, el arresto se complicó cuando familiares y vecinos del inculpado reaccionaron violentamente contra los policías.

Los agresores lanzaron piedras y otros objetos, obligando a los agentes a pedir refuerzos para controlar la situación.

Finalmente, los efectivos policiales lograron reducir al principal sospechoso y a dos mujeres de su entorno, una de ellas menor de edad, que también participaron en el ataque a los uniformados.

Los tres protagonistas fueron llevados a la Seccional 48º del barrio Patricios de San Pedro y quedaron a disposición de la Justicia.

La presencia de un grupo de personas fuera de la comisaría, exigiendo la liberación de los detenidos, requirió una custodia especial en el lugar.

Mientras tanto, la víctima del apuñalamiento permanece bajo cuidado médico en el hospital. La situación subraya la escalada de violencia en la zona y la tensión entre los vecinos y las fuerzas de seguridad.

 

Temas de la nota

