21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Jubilados rurales
Automovilismo
seccional 48º
Concejo Deliberante de Perico
pedestrismo
PRIMERA NACIONAL
Siniestro Vial
Cocaína
Seccional 6º
Onda Estudiantil 2025
Homenaje en su día a los agricultores de Palma Sola

Inspeccionó las obras del Proyecto de revestimiento de canales.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 00:00
RECONOCIMIENTO | BAQUERA OBSEQUIÓ REGALOS A LOS PRODUCTORES.

Al celebrarse el pasado 8 el Día del agricultor, el intendente de Palma Sola Francisco Baquera junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud homenajearon a quienes se dedican a dicha actividad en esa comuna y zonas aledañas.

Después de inspeccionar las obras del Proyecto de revestimiento de canales, clave para mejorar el uso eficiente del recurso hídrico, optimizar el sistema de riego y potenciar la producción agrícola; se dirigieron a la celebración que consistió en un almuerzo baile y sorteo de regalos.

También participaron la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; Mario Pizarro secretario de Energía y candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece; la secretaria de Desarrollo Económico municipal, Silvia Ordoñez, entre otras autoridades.

 

