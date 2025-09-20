Profundo malestar con una empresa de transporte

Un grupo de docentes y pasajeros manifestó ayer su malestar por el pésimo servicio de la empresa Argentina, que realiza recorridos a diferentes localidades del departamento Santa Bárbara y San Pedro partiendo desde la terminal de la "Perla del Ramal".

La bronca fue generalizada porque los colectivos que debían salir rumbo a Arroyo Colorado y Sauce Guacho (7 y 7.15) no llegaron a la terminal en el horario estipulado. Los pasajeros, en su mayoría docentes, comenzaron a impacientarse porque esta demora provoca que ellos lleguen tarde a sus lugares de trabajo, con lo que esto trae aparejado.

Según relataron, no es la primera vez que esto ocurre. Los retrasos en el horario y la deficiencia del servicio son preocupantes, dijeron. Hace unos días atrás ocurrió un hecho similar con un colectivo que realiza el recorrido hasta Palma Sola. Un solo colectivo para un número significativo de pasajeros que duplicaban la capacidad de la unidad. "Nunca ponen refuerzo", dijo una de las docentes al indicar que deben viajar parados. En esa oportunidad las docentes no dejaron que el colectivo saliera de la terminal hasta tanto la empresa pusiera un refuerzo.

Situaciones así se repiten casi todos los días, comentaron, sin mencionar el deplorable estado de las unidades. Son colectivos viejos con muchas fallas mecánicas, no cuentan con aire acondicionado, las ventanas no pueden abrirse y la higiene deja mucho que desear.

Las quejas de los usuarios son permanentes, no solo en la boletería de la terminal, sino en la propia empresa. Pero las soluciones no llegan.

Muchos coincidieron en que debería haber una inspección seria de las unidades de esta empresa, porque son muchas las personas que utilizan estos colectivos para ir a San Pedro o viajar a otras localidades del Ramal jujeño.

Dicha empresa no tiene competencia, expresaron los pasajeros, y pidieron la intervención de alguna autoridad provincial o de cualquier municipio a donde llega Argentina, para que mejore el servicio por su seguridad.