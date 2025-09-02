Jornada de Posgrado Filo en el Museo Arqueológico de Tilcara

Este sábado desde las 14, se desarrollará la "Jornada de Posgrado Filo en Tilcara: investigaciones y miradas desde el territorio", en el Museo Arqueológico "Dr. Eduardo Casanova", de la ciudad de Tilcara (Belgrano, 445), organizada por el CUT, Centro Universitario Tilcara (Filo, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires -UBA).

Está dirigida a toda la comunidad, y consistirá en la presentación de dos tesis de maestría y un plan de tesis que presentan preguntas e interrogantes académicos, caminos y metodologías elegidas para conocer archivos y experiencias de diferentes grupos en nuestro territorio.

Después de las exposiciones, se presentará a las 20, la obra teatral "No hay permiso" de Mariana Castro. Esta producción nace de testimonios, narraciones orales y vivencias de las comunidades de la Quebrada sobre la represión del 17 de junio de 2023. La puesta en escena será en la Sala "Barbarita Cruz" del Centro Andino para la Educación y la Cultura (Capec), ubicado en Belgrano 547 de Tilcara.

La intención es configurar un mapa de las inquietudes y de los itinerarios urgentes que desde 2007 viene atravesando la experiencia de posgrado de Filo en Tilcara.

El Centro Universitario de Tilcara ofrece desde hace muchos años una variada programación de actividades de posgrado: programas de posdoctorado, cursos de doctorado, maestrías, carreras de especialización y programas de actualización.

En el año 2009 comenzó a dictarse la Maestría en Antropología Social y un tiempo después se inició también el dictado de la Maestría en Pedagogías Críticas. Ambas maestrías generaron interés en muchos graduados, tanto de Jujuy como de todo el NOA, quienes las cursaron y elaboraron varias tesis sobre temáticas muy vinculadas a problemáticas locales y territoriales.

Estas Jornadas de Posgrado son una ocasión para compartir con toda la comunidad los resultados de las investigaciones de tesis realizadas en el marco de las maestrías, y especialmente para ponerlas en diálogo con las problemáticas y demandas locales, a fin de consolidar los intercambios y nutrir los debates que tan productivos se han manifestado a lo largo de las últimas décadas.

Programación

El acto de apertura de la jornada será a las 14, a cargo de Clarisa Otero, directora del Instituto Interdisciplinario de Tilcara; y de Inés González de Prada, directora del CUT.

Las exposiciones programadas son "Posgrado Filo en Tilcara, pasado, presente y futuro", a cargo de Josefina Martínez, secretaria académica de la maestría en Antropología Social desde el 2007 al 2017; y Ana Camarda, subsecretaria de Posgrado, presentará la Diplomatura Superior en Artes, Patrimonio Andino y Territorio.

A las 15 se presentará las tesis "La escolarización indígena: la educación intercultural bilingüe en el currículo de los maestros de primaria en Salta", de Luis Mamanía; "Cuando lo emancipatorio se hace real: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Cooperativa Tierra del Sol de Tilcara, Jujuy. Un abordaje desde la mirada de sus protagonistas", de Facundo Videla; "Cholos, Gauchos, fortines y regimientos: Argentinización y jerarquías sociales en la música y el carnaval de Humahuaca", de Radek Sánchez Patzy; y "Reemergencia indígena en la Quebrada de Humahuaca. Un camino pedregoso hacia la primera formación política de las comunidades aborígenes del Departamento de Humahuaca/ Homenaje a Ana Julia Eyhart, presentada por Josefina Martínez.

A las 17.30, se presentará la obra "No hay permiso", en el mismo museo, con Inés González de Prada y María Mauvesín. A modo de una "minka artística", esta obra recupera textos propios de Mariana Castro, audios documentales, vivencias, narraciones orales de comunidades de la Quebrada de Humahuaca sobre la represión del día 17 de junio del 2023.

A las 20, la obra se repondrá en el Capec.