Molina: "Necesitábamos volver a estar punteros"

Gimnasia y Esgrima recuperó el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional luego de ganarle el clásico a Central Norte de Salta. Y ayer el "lobo" mendocino desperdició la posibilidad de arrebatarle el lugar de privilegio al empatar con Nueva Chicago. "Necesitábamos volver a estar punteros", contó Francisco Molina.

El extremo del "lobo" habló con El Tribuno de Jujuy después de la resonante victoria ante el "cuervo" de la vecina provincia. "Fue un partido muy lindo, importante para nosotros más allá que valían tres puntos, era un clásico, la verdad que estamos contentos y estamos por el buen camino", manifestó.

"Pancho" Molina reconoció que, en la recta final de la fase regular de la temporada, no hay muchas chances de análisis, ya que "la obligación de todos es sumar, nosotros de tres, un punto, lo que sea, pero sumar, prefiero jugar mal y ganar".

Reconoció que "si bien nos costó mucho el primer tiempo, después nos asentamos, pero los partidos en esta instancia del torneo se tienen que ganar como sea para sumar de a tres, no hay margen de error, está todo muy apretado", subrayó.

Amén del resultado de Gimnasia de Mendoza, el próximo rival del "lobo" jujeño, Francisco Molina dejó en claro que "nosotros pensamos en nosotros, en tratar de sumar nosotros, estamos por buen camino, sumando de a tres que es lo más importante tenemos que ir a Mendoza y traer un buen resultado a Jujuy, de nada nos van a servir otros resultados si nosotros no ganamos, no hacemos lo que debemos hacer y estamos enfocados en eso", puntualizó.

El jugador de Gimnasia le dedicó un párrafo aparte a la gente "la verdad que se sintió el apoyo de la gente, esperamos que se sigan entusiasmando, estamos en la recta final, cuando estas dentro de la cancha se siente el apoyo muchísimo y ojalá que la próxima fecha que juguemos de local otra vez esté lleno otra vez el estadio, entre todos, tirando para el mismo lado vamos a llegar al objetivo".

Consultado sobre cómo se baja la ansiedad, los nervios, el futbolista "albiceleste" reconoció que "con la familia, son los que están siempre, con todo el grupo, juntarnos con algunos chicos a comer algo, tranquilos, descansar bien, nos encontramos punteros del torneo más competitivo que tiene el fútbol, y aunque parezca difícil debemos disfrutar estos días", finalizó Molina.