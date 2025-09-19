Apuñaló a su hijo y amenazó con incendiar su domicilio

Un hombre fue detenido luego de atacar a apuñaladas a su hijo y amenazar con prender fuego el domicilio, en la ciudad de San Pedro.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado miércoles alrededor de las 15 en el barrio 17 de Agosto de la mencionada ciudad ramaleña.

En esas circunstancias, un hombre de 71 años intentó vender mercadería de su domicilio y al ser confrontado por su hijo, quien le negó la acción, se tornó agresivo e inició un forcejeo.

En un momento determinado, el inculpado se apoderó de un arma blanca y apuñaló en tres oportunidades en el brazo derecho a su hijo.

Ante el violento episodio, la víctima junto a su hijo desarmaron al hombre y lo llevaron a una habitación para que se calmara. Sin embargo vociferó una serie de improperios y amenazó con prender fuego el domicilio.

Por tal motivo, los damnificados alertaron telefónicamente a las autoridades y una comisión policial de la Seccional 48° se constituyó de inmediato.

Luego de tomar conocimiento del incidente, los efectivos procedieron a la detención del inculpado y a su posterior traslado a la dependencia policial.

Por su parte, la víctima recibió las correspondientes curaciones por parte de personal médico y luego radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.