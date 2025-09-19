Los acusados de incendiar el rodado del edil tenían armas

Luego de que se concretara la detención de dos hombres, acusados de arrojar una botella con líquido inflamable sobre la camioneta del concejal periqueño Walter Cardozo, el fiscal regional José Blanco dio a conocer que los inculpados tenían armas de fuego y una gran cantidad de proyectiles de distintos calibres en el domicilio donde fueron aprehendidos. Además agregó que ambos cuentan con un frondoso prontuario delictivo.

El fiscal regional José Blanco ayer encabezó una conferencia de prensa en una sede del Ministerio Público de la Acusación, ubicada en la ciudad de San Pedro, donde indicó que "ayer (por el pasado miércoles), en base a las pesquisas y sobre todo con el análisis de cámaras cercanas a la zona del hecho, se produjeron una serie de allanamientos y particularmente hubo uno en el barrio San Roque de ciudad Perico, donde se obtuvieron el secuestro de elementos de importantes elementos para la causa y se dispuso la detención de dos personas de sexo masculino mayores de edad", indicó.

El fiscal Blanco manifestó que "las imágenes captadas por las cámaras de los vecinos y distintos sectores barriales, permitieron a los investigadores trazar el trayecto que realizaron estas personas a bordo de un motovehículo para cometer el ilícito".

También agregó que "en las próximas horas (los inculpados) van a ser sometidas a una audiencia por la Fiscalía, donde se le van a formular los cargos. Asimismo se va a solicitar al magistrado la apertura y análisis de los teléfonos celulares secuestrados y la prisión preventiva de los mismos".

En ese sentido explicó que los inculpados serán imputados por los presuntos delitos de "estrago doloso y daños". Aunque mencionó que "se está evaluando ampliar la imputación, en la eventualidad, ya que en el domicilio donde se produjo el allanamiento se encontraron armas de fuego e importante cantidad de proyectiles de distintos calibres".

En cuanto a los antecedes que registran los acusados, agregó que "son personas que tienen como habito el consumo de estupefacientes y que registran desde el año 2023 antecedentes por algunos delitos contra la propiedad".

Por último, declaró que "hasta esta instancia, que si bien estamos en el inicio de la investigación, no nos surge que el móvil de la actuación ilícita de estas personas tenga alguna motivación o algún tinte político. No lo descarto ni lo afirmo".

Sobre los hechos

Hay que recordar que el episodio que se investiga tuvo lugar el pasado 5 de septiembre afuera del domicilio del edil Cardozo, ubicado en un sector del barrio San Miguel de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron una botella con líquido inflamable en la camioneta del damnificado. Cardozo al intentar sofocar las llamas y extraer pertenencias del rodado, que registró cuantiosos daños materiales, sufrió lesiones y tuvo que ser hospitalizado.