Velada inolvidable en Jujuy con carrozas y carruajes de lujo

Se cumplió anoche el primer desfile de carrozas y carruajes de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en el que estaba previsto el pasaje de 40 trabajos de otros tantos colegios jujeños. Luego del tradicional corte de cintas, a cargo del gobernador Carlos Sadir, la ministra de Educación, Miriam Serrano, y el titular del Ente Autárquico, Martín Meyer, entre otras autoridades, el obispo de Jujuy, César Fernández realizó una invocación religiosa por el éxito de la celebración.

MOMENTOS PREVIOS | TRABAJO DE LOS CHICOS DE LA EPA, ÚLTIMANDO DETALLES

A continuación, por la avenida de los Estudiantes de la Ciudad Cultural pasó la imagen de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, sonando el himno en su honor como telón de fondo y a continuación el paso de las carrozas.

La apertura la dio el Centro Polivalente de Arte "Luis Martínez" de esta ciudad, que se abrió camino con su imponente proyecto. La gran carroza, que representa los susurros de Jade, una mujer que acompañada de un gran dragón cuenta una historia enarbolada de belleza y arte. Continuando con la pasada, el Colegio Cristiano Evangélico Che-Il, un molino de ensueño, que personifica la paz de los campos y la primavera, un dulce carruaje que destacó.

MUNDO MARINO | EL COLEGIO MARTÍN PESCADOR SE LUCIO JUNTO A SU BELLA CARROZA, QUE REPRESENTA AL MAR ARGENTINO

El Colegio Martín Pescador presentó su trabajo inspirado en el fondo del mar, con una ballena como protagonista finamente adornada, que junto a estrellas de mar, medusas y peces, transportaban hacia un mundo acuático.

PRIMAVERA HELADA | CARROZA DEL EET N°1 MONTERRICO, MUESTRA UN PAISAJE CUBIERTO DE NIEVE A PUNTO DE DESCONGELARSE

Continuó su paso la carroza del Colegio del Salvador, que presento un trabajo único, creado con figuras origamis, corchos y tejidos de bolsas, entre otros materiales, que juntos conformaron un gran proyecto: una cámara de cine que, junto a sus películas, muestra imágenes increíbles.

Cada proyecto y cada institución se lució como nunca en Ciudad Cultural. El trabajo de los estudiantes de cada colegio maravilló al público, que desde muy temprano llegó para poder encontrar el lugar adecuado para apreciar estas obras de arte y esfuerzo.

Quienes no hayan podido disfrutar del primer desfile, podrán hacerlo hoy a partir de las 20 en el predio del barrio Alto Padilla, con el Grupo B.

Invitan al Primavera Fest en San Pedro

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral junto al Municipio de San Pedro, invitan a vivir una jornada única de inclusión, deporte y recreación en el Primer Encuentro Provincial Primavera Fest.

La cita es el próximo miércoles 24 de 8.30 a 12 en el Club Atlético San Pedro, y están invitadas las instituciones de personas con discapacidad,

centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y co‑ de la munidad en general.

Habrá actividades recreativas y deportivas adaptadas, música en vivo y baile, juegos para todas las edades, espacios de integración para instituciones y familias.