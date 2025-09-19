Visita de representantes estudiantiles

Las candidatas a representante provincial de los dieciséis departamentos jujeños visitaron ayer nuestro diario, oportunidad en la que fueron agasajadas por la administradora general Jacqueline Méndez Mealla, quien tras darles la bienvenida las instó a disfrutar a pleno de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

También reflexionó en torno a los desafíos de la juventud, los valores y les dijo que todas eran reinas.

Les deseó una bella jornada el día de la elección que se llevará a cabo el próximo lunes 22 del corriente a las 20 en la Ciudad Cultural.

DE LOS VALLES | REPRESENTANTES DE SAN ANTONIO, PALPALÁ, DOCTOR MANUEL BELGRANO Y EL CARMEN.

Tras estas inspiradoras palabras de bienvenida de parte de la directiva de El Tribuno de Jujuy, recibieron flores mientras disfrutaron de jugos naturales, frutos rojos, galletas y chips de variados sabores.

También se sumaron a la sesión de fotos y videos con los equipos de la versión papel, web y streaming de El Tribuno de Jujuy.

DE LAS YUNGAS | REPRESENTANTES DE SANTA BÁRBARA, LEDESMA, VALLE GRANDE Y SAN PEDRO.

De la Puna llegaron Nicol Acho, Rinconada; Iris Cruz, Santa Catalina; Carol Vázquez, Susques; María Cabrera, Yavi; y Sofía Rosales, Cochinoca.

De la Quebrada, Reina Vera, Tilcara; Yasmin Noguera, Tumbaya; y Yuliana Morales, Humahuaca.

De los Valles, Antonela Díaz, San Antonio; Angelina Armella Morel, Palpalá; Victoria Zamar, Doctor Manuel Belgrano; y Martina Aguirre, El Carmen.

De las Yungas, Candela Villarroel, Santa Bárbara; Catalina Dadah, Ledesma; Zaira Perales, Valle Grande; y Milena Saez, San Pedro.

Las bellas representantes se mostraron distendidas y dispuestas a compartir con el personal de este diario un amable encuentro en el marco de la gran cantidad de actividades que tienen en agenda.

DE LA QUEBRADA | REPRESENTANTES DE TILCARA, TUMBAYA Y HUMAHUACA

PARA EL RECUERDO | REPRESENTANTES ESTUDIANTILES POSAN JUNTO A LA ELEGANTE ADMINISTRADORA GENERAL DE NUESTRO DIARIO, JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA.

REINA SALIENTE | JOSEFINA BLANCO Y JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA.

BIENVENIDA | A CARGO DE LA ADMINISTRADORA MÉNDEZ MEALLA.

FRESCURA | LAS BELLAS CANDIDATAS AL CETRO PROVINCIAL JUNTO A LA REINA SALIENTE JOSEFINA BLANCO DISFRUTAN DEL AGASAJO QUE LES OFRECIÓ AYER NUESTRO DIARIO.

EL TRIBUNO PLUS | LA REPORTERA DEL STREAMING DEL DIARIO JUNTO A LA SONRIENTE REINA DE SUSQUES, CAROL VÁZQUEZ.