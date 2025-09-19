Una mujer con antecedentes protagonizó violentos hechos

Una mujer con un frondoso prontuario de antecedentes penales fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás, cuando el personal de Infantería y el Grupo de Operaciones Motoriza das (GOM) de la Unidad Regional intervinieron de forma coordinada en el barrio Bajo Moralito de la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de recibir un aviso sobre un disturbio en la zona del canal.

Al llegar, encontraron a una mujer tendida en el suelo con heridas. Los agentes actuaron rápidamente para asistirla y tras obtener una descripción de la agresora, iniciaron un operativo de búsqueda en los alrededores.

El procedimiento se realizó en horas de la tarde, cuando los efectivos de ambos grupos iniciaron un patrullaje estratégico en las inmediaciones del barrio.

Fue en el semáforo que sube a La Merced que el personal del GOM logró divisar a la sospechosa. Gracias a la rápida identificación, una agente procedió a la aprehensión de la mujer. Durante la requisa, se le dinero y un trozo de vidrio oculto en su ropa. La detenida de 24 años, fue trasladada de inmediato a la seccional policial.

Finalmente, la mujer quedó alojada en la Comisaría 52º y tras una consulta de antecedentes en el Ciac, se confirmó que la persona detenida tiene un historial delictivo que incluye una condena con prisión de ejecución condicional, así como múltiples medidas de prohibición de acercamiento y restricción de salida del país.

La colaboración y el profesionalismo de los equipos policiales permitieron una resolución rápida y segura del incidente, asegurando la justicia para la víctima.