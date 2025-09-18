Hoy comienzan los desfiles de carrozas

Desde las 20 en Ciudad Cultural comienzan los desfiles de carrozas, el grupo A abre hoy con 40 carrozas.
De las 80 son 22 carrozas, 11 técnicas y 47 carruajes, los otros desfiles serán:
-
Viernes 19: Desfile Grupo B - 20 hs
-
Sábado 20: Desfile Doble - 18 hs
-
Domingo 21: Exposición de carrozas
-
Martes 23: Desfile Grupo A - 20 hs
-
Miércoles 24: Desfile Grupo B - 20 hs
-
Jueves 25: Desfile Doble - 18 hs
-
Sábado 27: Entrega de premios
El orden de pasada para esta noche es el siguiente:
-
De Ed. Técnica N O 1 "Gral Savio" – Palpalá – Carroza Técnica
-
Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez" - Carroza
-
Colegio Cristiano Evangélico - CHE IL - Carruaje
-
Colegio Martin Pescador - Carruaje
-
Colegio Del Salvador - Carroza
-
Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" - Carruaje
-
Colegio Santa Teresita - Carruaje
-
De Ed. Técnica N °1 Monterrico - Técnica
-
Colegio Informático Blaise Pascal- Carruaje
-
Pcial. De Comercio N°3 "José Manuel Estrada"- Carruaje
-
Colegio N O 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante"- Carroza
-
Colegio N a 3 Éxodo Jujeño- Carruaje
-
Colegio San Alberto Magno Fasta - Carroza
-
Secundario N° 33 – Reyes- Carruaje
-
Colegio Santa Bárbara- Carruaje
-
. Técnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen - Técnica
-
Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcán - Carruaje
-
Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
-
Bachillerato Pcial. N° 6 - Carroza
-
Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belgrano - Carruaje
-
Escuela Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá - Carroza
-
Colegio Secundario N° 6 - Carruaje
-
Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
-
De Ed Tecnica N°2 Prof. Jesús Raúl Salazar - Técnica
-
Colegio Secundario N°2 - T. Rocha Solorzano Carruaje
-
Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
-
Bachillerato Pcial. N°2 Gdor. Jorge Villafane - Carroza
-
Colegio Nuevo Horizonte N°2 Monterrico - Carruaje
-
De Comercio N°2 Malvinas Argentinas – Capital - Carroza
-
Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
-
Polimodal N°2 Abra Pampa - Carruaje
-
De Ed. Técnica N°1 Cnel. M. A. Prado - San Pedro - Técnica
-
Colegio Nuevo Horizonte N°1 - Carroza
-
Colegio Privado Los Olivos - San Pedro - Carruaje
-
Bachillerato Pcial. N°3 – Monterrico - Carroza
-
Secundario N °34 – Capital - Carruaje
-
Pcial. Agrotécnica N°7 R. Hueda - Perico - Ccarruaje
-
Bachillerato Pcial, N° 21 - Carroza
-
Secundario N°39 "Dr. Cesar A. Scaro” - Carruaje
-
ARENI - Carruaje