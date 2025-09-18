°
18 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil

Hoy comienzan los desfiles de carrozas

Con el pasaje de las 40 carrozas del grupo A arrancan los desfiles en Ciudad Cultural.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 09:52

Desde las 20 en Ciudad Cultural comienzan los desfiles de carrozas, el grupo A abre hoy con 40 carrozas.

De las 80 son 22 carrozas, 11 técnicas y 47 carruajes, los otros desfiles serán: 

  • Viernes 19: Desfile Grupo B - 20 hs

  • Sábado 20: Desfile Doble - 18 hs

  • Domingo 21: Exposición de carrozas

  • Martes 23: Desfile Grupo A - 20 hs

  • Miércoles 24: Desfile Grupo B - 20 hs

  • Jueves 25: Desfile Doble - 18 hs

  • Sábado 27: Entrega de premios

El orden de pasada para esta noche es el siguiente: 

  1. De Ed. Técnica N O 1 "Gral Savio" – Palpalá – Carroza Técnica

  2. Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez" - Carroza

  3. Colegio Cristiano Evangélico - CHE IL - Carruaje

  4. Colegio Martin Pescador - Carruaje

  5. Colegio Del Salvador - Carroza

  6. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" - Carruaje

  7. Colegio Santa Teresita - Carruaje

  8. De Ed. Técnica N °1 Monterrico - Técnica

  9. Colegio Informático Blaise Pascal- Carruaje

  10. Pcial. De Comercio N°3 "José Manuel Estrada"- Carruaje

  11. Colegio N O 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante"- Carroza

  12. Colegio N a 3 Éxodo Jujeño- Carruaje

  13. Colegio San Alberto Magno Fasta - Carroza

  14. Secundario N° 33 – Reyes- Carruaje

  15. Colegio Santa Bárbara- Carruaje

  16. . Técnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen - Técnica

  17. Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcán - Carruaje

  18. Colegio Secundario N° 54 - Carruaje

  19. Bachillerato Pcial. N° 6 - Carroza

  20. Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belgrano - Carruaje

  21. Escuela Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá - Carroza

  22. Colegio Secundario N° 6 - Carruaje

  23. Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje

  24. De Ed Tecnica N°2 Prof. Jesús Raúl Salazar - Técnica

  25. Colegio Secundario N°2 - T. Rocha Solorzano Carruaje

  26. Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje

  27. Bachillerato Pcial. N°2 Gdor. Jorge Villafane - Carroza

  28. Colegio Nuevo Horizonte N°2 Monterrico - Carruaje

  29. De Comercio N°2 Malvinas Argentinas – Capital - Carroza

  30. Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje

  31. Polimodal N°2 Abra Pampa - Carruaje

  32. De Ed. Técnica N°1 Cnel. M. A. Prado - San Pedro - Técnica

  33. Colegio Nuevo Horizonte N°1 - Carroza

  34. Colegio Privado Los Olivos - San Pedro - Carruaje

  35. Bachillerato Pcial. N°3 – Monterrico - Carroza

  36. Secundario N °34 – Capital - Carruaje

  37. Pcial. Agrotécnica N°7 R. Hueda - Perico - Ccarruaje

  38. Bachillerato Pcial, N° 21 - Carroza

  39. Secundario N°39 "Dr. Cesar A. Scaro” - Carruaje

  40. ARENI - Carruaje

