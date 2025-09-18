Desfile de carrozas: "Grupo A" con mucha emoción empezó el primer desfile

El Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez" abría el desfile de la noche, ante una multitud deseosa de ver los trabajos de los chicos.
Hoy se lucen 5 carrozas técnicas, 11 no técnicas, 23 carruajes y la participación especial de la Asociación ARENI.
Ciudad Cultural vuelve a ser sede de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y mañana será el turno del Grupo B. Los jóvenes ya viven su fiesta con mucha alegría
Orden de desfile del Grupo B
- Nº 1: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimará | CATEGORIA: Técnica
- Nº 2: Complejo Educativo José Hernández | Carroza
- Nº 3: Esc. Municipal N° 1" Maestra Marina Vilte" | Carruaje
- Nº 4: Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje
- Nº 5: Colegio Nuestra Sra. Del Huerto | Carruaje
- Nº 6: Colegio Modelo Palpalá | Carruaje
- Nº 7: Colegio Remedio de Escalada | Carruaje
- Nº 8: Esc. Técnica PciaI. N° 1 - A. Vargas Velmonte | Técnica
- Nº 9: Colegio Secundario N° 43 | Carruaje
- Nº 10: Colegio Los Lapachos | Carruaje
- Nº 11: Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas | Carroza
- Nº 12: Colegio Parroquial - El Carmen | Carruaje
- Nº 13: Esc. De Comercio N° 1 José Manuel Estrada | Carroza
- Nº 14: EMDEI | Carruaje
- Nº 15: Colegio Mayor Jujuy | carruaje
- Nº 16: Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo | Técnica
- Nº 17: Colegio N° 2 Armada Argentina | Carruaje
- Nº 18: Colegio Antonio María Gianelli | Carruaje
- Nº 19: Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpalá | Carroza
- Nº 20: Bachillerato Provincial N° 19 - Yala | Carruaje
- Nº 21: Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro | Carroza
- Nº 22: Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos | Carruaje
- Nº 23: Colegio Secundario N° 59 Oiga M. de Aredez | Carruaje
- Nº 24: Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Pbro. Escolástico Zegada | Técnica
- Nº 25: Colegio Ipsel | Carruaje
- Nº 26: Esc. Normal República de Bolivia - Humahuaca | Carruaje
- Nº 27: Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti | Carroza
- Nº 28: Colegio Canónigo Gorriti | Carruaje
- Nº 29: Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra | Carroza
- Nº 30: Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle | Carruaje
- Nº 31: Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital | Carruaje
- Nº 32: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico | Técnica
- Nº 33: Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano | Carroza
- Nº 34: Asociación Todos Juntos | Carruaje
- Nº 35: Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro | Carroza
- Nº 36: Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" El Aguilar | Carruaje
- Nº 37: Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos | Carruaje
- Nº 38: Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" - San Pedro | Carroza
- Nº 39: Esc. Técnica Pcial. N° 2 - Olaroz | Técnica
- Nº 40: Nueva Generación | Carruaje
Así continúa la Agenda de la FNE 2025
Jueves 18 de septiembre: Desfile de Carrozas Grupo A - 20 horas en Ciudad Cultural
Viernes 19 de septiembre: Desfile de Carrozas Grupo B - 20 horas en Ciudad Cultural
Sábado 20 de septiembre: Desfile Doble - 18 horas en Ciudad Cultural
Domingo 21 de septiembre: Exposición de Carrozas - 14:00 a 18:00 horas en Ciudad Cultural
Domingo 21 de septiembre: Elección Paje 10 - 19 horas en Ciudad Cultural
Lunes 22 de septiembre: Exposición de Carrozas - de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Lunes 22 de septiembre: Elección Representante Provincial - 20:00 horas en Ciudad Cultural - Los Cafres
Martes 23 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica
Martes 23 de septiembre: Desfile Grupo A (invertido) - 20 horas en Ciudad Cultural
Miércoles 24 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica
Miércoles 24 de septiembre: Desfile Grupo B (invertido) - 20 horas en Ciudad Cultural
Jueves 25 de septiembre: Desfile Doble - 18 horas en Ciudad Cultural
Viernes 26 de septiembre: Elección Nacional - 21 horas en Estadio 23 de Agosto - Airbag
Sábado 27 de septiembre: Entrega de premios - 17 horas en Ciudad Cultural