19 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Desfile de carrozas: "Grupo A" con mucha emoción empezó el primer desfile

Con mucha emoción los carrocerros del "grupo A" dieron inicio al primer desfile de la fiesta más linda de Jujuy. Esta noche 40 estructuras se lucen en la avenida de Los Estudiantes

Jueves, 18 de septiembre de 2025 21:42
Colegio Informático Blaise Pascal | Carruaje

El Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez" abría el desfile de la noche, ante una multitud deseosa de ver los trabajos de los chicos.

Hoy se lucen 5 carrozas técnicas, 11 no técnicas, 23 carruajes y la participación especial de la Asociación ARENI.

Ciudad Cultural vuelve a ser sede de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y mañana será el turno del Grupo B. Los jóvenes ya viven su fiesta con mucha alegría

 

Orden de desfile del Grupo B

- Nº 1: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimará | CATEGORIA: Técnica

- Nº 2: Complejo Educativo José Hernández | Carroza

- Nº 3: Esc. Municipal N° 1" Maestra Marina Vilte" | Carruaje

- Nº 4: Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje

- Nº 5: Colegio Nuestra Sra. Del Huerto | Carruaje

- Nº 6: Colegio Modelo Palpalá | Carruaje

- Nº 7: Colegio Remedio de Escalada | Carruaje

- Nº 8: Esc. Técnica PciaI. N° 1 - A. Vargas Velmonte | Técnica

- Nº 9: Colegio Secundario N° 43 | Carruaje

- Nº 10: Colegio Los Lapachos | Carruaje

- Nº 11: Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas | Carroza

- Nº 12: Colegio Parroquial - El Carmen | Carruaje

- Nº 13: Esc. De Comercio N° 1 José Manuel Estrada | Carroza

- Nº 14: EMDEI | Carruaje

- Nº 15: Colegio Mayor Jujuy | carruaje

- Nº 16: Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo | Técnica

- Nº 17: Colegio N° 2 Armada Argentina | Carruaje

- Nº 18: Colegio Antonio María Gianelli | Carruaje

- Nº 19: Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpalá | Carroza

- Nº 20: Bachillerato Provincial N° 19 - Yala | Carruaje

- Nº 21: Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro | Carroza

- Nº 22: Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos | Carruaje

- Nº 23: Colegio Secundario N° 59 Oiga M. de Aredez | Carruaje

- Nº 24: Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Pbro. Escolástico Zegada | Técnica

- Nº 25: Colegio Ipsel | Carruaje

- Nº 26: Esc. Normal República de Bolivia - Humahuaca | Carruaje

- Nº 27: Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti | Carroza

- Nº 28: Colegio Canónigo Gorriti | Carruaje

- Nº 29: Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra | Carroza

- Nº 30: Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle | Carruaje

- Nº 31: Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital | Carruaje

- Nº 32: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico | Técnica

- Nº 33: Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano | Carroza

- Nº 34: Asociación Todos Juntos | Carruaje

- Nº 35: Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro | Carroza

- Nº 36: Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" El Aguilar | Carruaje

- Nº 37: Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos | Carruaje

- Nº 38: Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" - San Pedro | Carroza

- Nº 39: Esc. Técnica Pcial. N° 2 - Olaroz | Técnica

- Nº 40: Nueva Generación | Carruaje

Así continúa la Agenda de la FNE 2025

  • Jueves 18 de septiembre: Desfile de Carrozas Grupo A - 20 horas en Ciudad Cultural

  • Viernes 19 de septiembre: Desfile de Carrozas Grupo B - 20 horas en Ciudad Cultural

  • Sábado 20 de septiembre: Desfile Doble - 18 horas en Ciudad Cultural

  • Domingo 21 de septiembre: Exposición de Carrozas - 14:00 a 18:00 horas en Ciudad Cultural 

  • Domingo 21 de septiembre: Elección Paje 10 - 19 horas en Ciudad Cultural 

  • Lunes 22 de septiembre: Exposición de Carrozas - de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

  • Lunes 22 de septiembre: Elección Representante Provincial - 20:00 horas en Ciudad Cultural - Los Cafres

  • Martes 23 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica 

  • Martes 23 de septiembre: Desfile Grupo A (invertido) - 20 horas en Ciudad Cultural

  • Miércoles 24 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica 

  • Miércoles 24 de septiembre: Desfile Grupo B (invertido) - 20 horas en Ciudad Cultural

  • Jueves 25 de septiembre: Desfile Doble - 18 horas en Ciudad Cultural

  • Viernes 26 de septiembre: Elección Nacional - 21 horas en Estadio 23 de Agosto - Airbag

  • Sábado 27 de septiembre: Entrega de premios - 17 horas en Ciudad Cultural 

