18 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Tilcara

Sadir inauguró un sistema de provisión de agua para Tilcara y Maimará

El gobernador provincial, Carlos Sadir inauguró en Tilcara un sistema de provisión de agua potable que cubrirá las necesidades de tilcareños y maimareños.La obra beneficiará a más de 16 mil habitantes.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 17:45
Tilcara y Maimará ya cuentan con un sistema de provisión de agua

Esta obra representa la solución a un problema de suministro de larga data que afectaba a ambas comunidades, debido a las crecidas del Huasamayo que derivaban en la interrupción del suministro, acumulación de sedimento y turbidez.

En la oportunidad, Sadir resaltó la importancia de la obra para Tilcara y Maimará, que además de incrementar el caudal de agua, brindará un servicio eficiente y seguro, la inversión fue de más de $1.000 millones de pesos.

El presidente de la empresa estatal Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, explicó que Tilcara y Maimará “cuentan ahora con un complejo sistema con drenes, potabilización en la planta Florida y un dispositivo de bombeo en Peña Alta que conduce el agua a la usina que es la potabilizadora matriz para Tilcara y Maimará” y apuntó que “esperamos una temporada estival tranquila y que los problemas del pasado no vuelvan”.

Finalmente el gobernador mencionó que en algunos sectores se sigue trabajando en el servicio de agua y cloacas.

Participaron de la ceremonia inaugural, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y su par de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, entre otros funcionarios del gabinete provincial y autoridades municipales.

 

