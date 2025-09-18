Dos detenidos por el incendio de camioneta de un concejal

Dos personas fueron detenidas acusadas de ser coautoras de arrojar una botella con líquido inflamable sobre la camioneta del concejal periqueño Walter Cardozo, quien sufrió lesiones al intentar sofocar las llamas y tuvo que ser hospitalizado, en un hecho que ocurrió el pasado 5 de septiembre en la ciudad de Perico.

La investigación penal preparatoria se encuentra a cargo del fiscal Luis De Aparici del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al juez Javier Salvatierra, del Juzgado de Control, una serie de medidas judiciales.

Como resultado de los allanamientos realizados esta semana, que contó con la colaboración de los efectivos de la Seccional 58° de la Unidad Regional 6, se concretó la detención de dos personas.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, los inculpados serán imputados formalmente en las próximas horas por el presunto delito de daños y estragos, en calidad de coautores, en perjuicio del concejal Cardozo.

Sobre los hechos

Hay que recordar que los pesquisas investigan el episodio ocurrido la mañana del pasado 5 de septiembre, sobre un tramo de la calle Patricias Argentinas del barrio San Miguel de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que dos personas arrojaron una botella con líquido inflamable sobre una camioneta marca Ford Ranger, propiedad del concejal periqueño Walter Cardozo y que se encontraba estacionada fuera de su domicilio.

Al intentar sofocar las llamas y en el afán por sacar objetos personales del vehículo, que registró importantes daños materiales, el edil sufrió quemaduras leves e inhaló humo producto de la combustión.

Debido a lo sucedido, en primera instancia Cardozo fue trasladado de urgencia al hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico.

Más tarde, para una mejor atención, fue derivado a la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" de la ciudad de Palpalá, en donde estuvo de manera preventiva en la unidad de terapia intensiva.