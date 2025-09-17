°
17 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
flor jazmin
Caída
emergencia en pediatría
Pedro Pascuttini
Samsung
Garrahan
Onda Estudiantil 2025
ONDA ESTUDIANTIL 2025

"Bienvenida Primavera” se celebró con mucho color en Ciudad Cultural

Con vestuarios flúor y gran entusiasmo, más de 70 establecimientos educativos participaron del tradicional desfile que marca el inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 21:15
UN DESFILE MULTICOLOR POR CIUDAD CULTURAL

La avenida de los estudiantes en Ciudad Cultural se llenó de música, alegría y color en el desfile de "Bienvenida Primavera", una de las actividades más esperadas por los jujeños.

Los jóvenes mostraron todo su entusiasmo con atuendos flúor cuidadosamente preparados para la ocasión, mientras disfrutaban de compartir un momento de esparcimiento junto a sus compañeros.

“La fiesta de los estudiantes es única, porque además de divertirnos, nos permite pasar tiempo con nuestros amigos y vivir una experiencia inolvidable”, comentaron algunos de los participantes.

De esta manera, la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 quedó oficialmente inaugurada, contagiando alegría a toda la comunidad jujeña que se suma año a año a esta celebración tradicional.

 

 

 

