Martes con máxima de 25 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una temperatura mínima de 19 °C llegando la máxima a 25 °C.

El cielo por la mañana se mantendrá mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche existen probabilidades de tormentas aisladas.

Los vientos predominan del sector norte con velocidades que oscilan entre 13 a 22 km/h.

Por el momento no existen alertas de ningún tipo para la provincia.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes: