Martes con máxima de 25 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una temperatura mínima de 19 °C llegando la máxima a 25 °C.
El cielo por la mañana se mantendrá mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche existen probabilidades de tormentas aisladas.
Los vientos predominan del sector norte con velocidades que oscilan entre 13 a 22 km/h.
Por el momento no existen alertas de ningún tipo para la provincia.
Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes
La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:
-
No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
-
Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
-
Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
-
También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
-
No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
-
Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
-
Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
-
Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
-
Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
-
Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.