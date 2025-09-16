°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
medallas de bronce
Onda Estudiantil 2025
“tasa vial”
Marcha federal
Thiago Medina
Senado
Palma Sola
Droga
Hojas de coca
Tumbaya

Droga secuestrada en Tumbaya

Secuestran más de 10 kilos de drogas en un operativo en Ronqui Angosto.El vehículo intentó evadir un control y arrojó un bolso con cocaína y marihuana. 

Martes, 16 de septiembre de 2025 21:59
Tras una maniobra evasiva de un vehículo, en el departamento de Tumbaya, los gendarmes incautaron droga

En el marco de controles vehiculares en el paraje Ronqui Angosto, departamento de Tumbaya, efectivos de la Sección “Humahuaca”, dependiente del Escuadrón 53 “Jujuy” incautaron 7,148 kilos de cocaína y 3,124 kilos de marihuana.

El hecho ocurrió cuando los gendarmes observaron que un automóvil, al aproximarse al control en el kilómetro 52 de la Ruta Nacional Nº 52, realizó un giro en “U” y arrojó un bolso durante la huida.

Tras un rastrillaje en la zona, los uniformados encontraron el bolso con diez paquetes, de los cuales siete correspondían a cocaína y tres a cannabis sativa. Las pruebas Narcotest confirmaron el contenido.

Con intervención de la Fiscalía, la droga fue decomisada en el marco de la Ley 23.737 de Estupefacientes.

