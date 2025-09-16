°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Palma Sola
Onda Estudiantil 2025
“tasa vial”
Marcha federal
Thiago Medina
Senado
Palma Sola
Droga
Hojas de coca
Palma Sola

Inauguraron el Predio Ganadero Matilde "Mateo" Portal

Una obra clave para el fortalecimiento de la ganadería en el este de la provincia

Martes, 16 de septiembre de 2025 21:11
INAUGURACIÓN EN PALMA SOLA

El nuevo espacio permitirá desarrollar exposiciones, remates, capacitaciones y diversas tareas de manejo y sanidad animal, ofreciendo condiciones modernas y seguras para productores y trabajadores del sector. Asimismo, se convertirá en un ámbito de encuentro y formación, potenciando el desarrollo sostenible de la actividad ganadera en toda la provincia.

Durante el acto el ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud anunció la continuidad de inversiones estratégicas: “Vamos a seguir con obras como el matadero y el centro genético”

Patricia Ríos, la secretaria de Desarrollo Productivo, señaló que el predio responde a un reclamo histórico de instituciones y productores de la zona, constituyéndose en un punto estratégico para el crecimiento de la ganadería a nivel provincial. Subrayó además que esta inversión refleja la importancia de la ganadería en la región y el impacto que tendrá en la competitividad y el acompañamiento a los productores.

El acto contó con la participación del intendente de Palma Sola, Francisco Vaquera; los directores de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; de Desarrollo Agrícola y Forestal, María Emilia Deiana; el secretario de Energía, Mario Pizarro; además de productores locales que celebraron la puesta en marcha de este espacio tan esperado.

