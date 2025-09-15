La respuesta de Celeste Cid a las críticas sobre su apariencia: “No se nos está permitido envejecer’”

Celeste Cid vuelve a ser tendencia tras haber causado cientos de reacciones por su reciente aparición en una entrevista. A pesar de que habló de su carrera y de su vida amorosa con Santiago Korovsky, el foco quedó sobre ella cuando las redes especularon sobre una supuesta intervención quirúrgica en su cara.

A raíz de las numerosas críticas que recibió, la actriz rompió el silencio con un contundente posteo en sus historias de Instagram, separando los lindos mensajes que le hicieron llegar, de los malos.

"A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos. Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”, comenzó.

Para luego referirse a las acusaciones: "Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”.

“No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, contestó a las críticas.

Y reflexionó: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”.

Al finalizar su mensaje, la actriz se mostró feliz al reconocer el paso en el tiempo: "Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.