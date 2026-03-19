Ataúd cae a quebrada tras colapso de puente en Cajamarca

Un trágico incidente se registró en el caserío de Lanchema, distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, Cjamarca, cuando un puente de troncos colapsó mientras una caravana fúnebre cruzaba la estructura. El desplome, ocurrido en un contexto de intensas lluvias y crecida de ríos que afectan a la región, provocó que el féretro y varios de los asistentes cayeran abruptamente al cauce de la quebrada.

De acuerdo con testimonios recogidos, el momento estuvo marcado por escenas de pánico y gritos entre los familiares de Adbias Eredia Bazán, quienes trasladaban sus restos hacia el lugar del sepelio. Los testigos indicaron que la estructura rústica ya presentaba signos de deterioro, situación que se agravó por la humedad y la saturación del suelo debido al temporal, lo que finalmente facilitó su caída ante el peso del grupo.

Pese a la magnitud del siniestro, la acción inmediata de los pobladores permitió recuperar el ataúd antes de que fuera arrastrado por la corriente. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, quedando el hecho en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad comunitaria. El incidente coincide con las alertas vigentes del Senamhi sobre la activación de quebradas y movimientos en masa en pequeñas cuencas tras las precipitaciones persistentes.