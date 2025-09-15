Hasta el miércoles 17 continúa la entrega de permisos para la venta en Ciudad Cultural

Desde la Dirección Control de Espacios Públicos, se avanza con la habilitación formal de cada puesto, brindando a los trabajadores las condiciones necesarias para desarrollar su actividad de manera organizada y segura.

Al respecto, el director del área mencionada, Rubén Tabarcachi, aclaró que hasta ahora se consideran 80 permisos disponibles, adjudicando los lugares en base a un padrón previamente establecido.

Cabe destacar que los vendedores deben cumplir con los requisitos exigidos, entre ellos el curso de manipulación de alimentos, en caso de corresponder al rubro gastronómico, y presentar la documentación pertinente para acceder al permiso, deben presentar el carnet de manipulación de alimento al día, fotocopia del DNI, foto 4×4, y carnet sanitario

Los vendedores ambulantes habilitados deberán realizar el pago correspondiente para asegurar su espacio en Ciudad Cultural durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En caso contrario, el lugar será liberado y reasignado a otros interesados, principalmente para la venta de alimentos.

Las oficinas de la Dirección de Espacios Públicos se encuentran en Dorrego esquina Iguazú