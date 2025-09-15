Golpeó a su pareja frente a su hijas y las expulsó del hogar

Un hombre fue denunciado de protagonizar un hecho de violencia de género en un barrio capitalino, donde atacó con golpes de puños en el rostro a su pareja, delante de sus dos hijas, y luego las expulsó del domicilio a plena medianoche.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 23.30 sobre un tramo de la calle Tiraxi del barrio San Francisco de Álava de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que el denunciado intentó llevarse un televisor y otros bienes del domicilio luego de mantener una acalorada discusión con su pareja.

En un momento determinado se originó un forcejeo entre los protagonistas, que concluyó cuando el inculpado redujo a la mujer, la sujetó del cabello y le propinó golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo. Además de rasguñarle las manos, provocando excoriaciones.

Las hijas de la víctima, de 10 y 3 años, presenciaron el violento ataque y entre llanto solicitaron que detuviera el agresor. Sin embargo, y pese a ser media noche, el inculpado echó a la calle a la mujer junto a sus dos hijas.

Posteriormente la mujer se dirigió al domicilio de una amiga donde solicitó ayuda y puso en resguardo a sus hijas, para luego trasladarse a la Seccional 63° del barrio Alto Comedero donde radicó la correspondiente denuncia.

Además fue asistida por un médico de la Policía le realizó las curaciones y constató las lesiones sufridas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del irascible sujeto y una serie de medidas judiciales para proteger a la víctima.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 63°, por directivas del representante fiscal.