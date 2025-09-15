Intentó comprar un caballo y lo estafaron por 300 mil pesos

Un hombre denunció que fue estafado por la suma de 300 mil pesos al intentar comprar un caballo en la localidad de Humahuaca. La víctima vio la oferta en la red social Facebook y tras el pago nunca le entregaron el animal.

El hecho sucedió días atrás por la tarde, cuando el denunciante se encontraba utilizando su cuenta de Facebook y observó que se ofrecía un caballo.

Por esa razón, el damnificado se puso en contacto con la persona que deseaba vender el animal. Así, pudo averiguar las características del mismo mediante mensajes al Messenger, hasta ponerse de acuerdo en la adquisición.

Tras esto, el interesado en la compra le transfirió el monto de 300 mil pesos a la cuenta que figuraba a nombre de una supuesta mujer.

Sin embargo, al momento de acordar la entrega del equino, el aparente vendedor no contestó los mensajes y bloqueó de la red social Facebook al damnificado

En consecuencia, el hombre se dirigió a la Seccional 15° para realizar la denuncia y aportar el nombre de la cuenta a la cual le había enviado el dinero.