Mamaní y Pacci fueron ganadores

Una nueva edición de pedestrismo se concretó ayer en la ciudad siderúrgica con el "Palpalá Corre" que tuvo más de 200 atletas participando en las diferentes categorías. La prueba organizada por Alberto Cachambe tuvo como epicentro la pista de atletismo "Máximo Velázquez" en el barrio Canal de Beagle donde los más pequeños tuvieron su circuito en el Maratón Kids, mientras que en las categoría mayores, en 5K y 10K, se extendieron por calles de la ciudad y también ensamblaron la Ruta Provincial 1. Al finalizar la prueba general se realizó la premiación.

En un breve repaso, el ganador masculino general en 10K fue Fabio Mamaní con un tiempo 37'' 16"; 2º Facundo Monasterio con un tiempo 37' 42" y 3º Leonardo Yufra con un tiempo 38' 19". La ganadora general en damas 10k fue Valentina Pacci con un tiempo 47' 05"; 2º Juliana Flores con un tiempo 51' 14" y 3º Celia Altamirano con un tiempo 52' 28".

En tanto que Cristian Chocobar fue el ganador masculino en 5K con un tiempo 18' 24"; 2º Leonardo Yufra con un tiempo 18' 53" y 3º Esteban Rivas con un tiempo 20' 17". Del mismo modo en femenino la ganadora en 5K fue Milagros Jerez con un tiempo 23' 28"; 2º Antonia Arias con un tiempo 23' 46" y 3º Vanesa Flores con un tiempo 25' 11".

Después en las categorías infantiles los que hicieron podio fueron en 4 años ganó Nicanor Carrizo, 2º Tatiana Mamaní y 3º Román Gaspar. Mientras que en niños de 5 años la 1º fue Elena Cruz, 2º Silva Oliver y 3º Thiago Espejo. Así también en los niños de 6 años la 1º fue Elena Cruz y 2º Guadalupe González. En la categoría de los niños de 7 años resultó 1º Loan Carrizo y 2º Pilar Flores. Y los ganadores en los niños de 8 años, el 1º Yamil García, 2º Martina Robles y 3º González.

Alberto Cachambe ante El Tribuno de Jujuy comentó que "muy buena concurrencia en los chicos, después en los mayores llegaron gente de Salta, también tuvimos carreras en la pista, me da felicidad por los deportistas", selló.