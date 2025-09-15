Se homenajeó a los docentes quiaqueños

Los maestros de La Quiaca y de zonas aledañas tuvieron un merecido reconocimiento a su labor cotidiana. Los actos centrales tuvieron lugar en plazoleta Sarmiento, donde se erige la figura del señero educador argentino, con participación de autoridades locales y fuerzas de seguridad.

En primer lugar hicieron su entrada las banderas de ceremonia pertenecientes a todos los establecimientos educativos del ejido urbano, y se entonaron las estrofas del Himno Nacional, seguidamente docentes jubilados dejaron una ofrenda floral en el monumento del maestro sanjuanino.

El padre Aníbal Zilli de la iglesia "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro", pronunció una invocación religiosa.

Durante la soleada mañana puneña la presidenta del Concejo Deliberante, Mirta Moscoso, dio lectura a una minuta de declaración en la que destacó y reivindicó la labor docente en la Puna, remarcando en cada pueblo hay un maestro para enseñar.

Luego hubo entrega de presentes a los docentes que cumplieron 25 años de servicio.

Para finalizar hubo pasaje de docentes jubilados y activos, culminando así el acto recordatorio. A continuación, los maestros homenajeados al ritmo del carnaval con el acompañamiento de la Banda de Música Municipal se fueron bailando hasta el Hotel de Turismo donde hubo un agasajo y almuerzo de camaradería.