Se capacitan en prevención y cuidado de la salud mental

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Comunitaria, dio inicio al ciclo de capacitación denominado "Formación para Educadores Comunitarios como Agentes de Prevención y Cuidado en Salud Mental - Línea Acompañamiento Escolar - Zona Capital".

La directora de Educación Comunitaria, Miriam Garzón, señaló que "el acompañamiento escolar trasciende la enseñanza de contenidos curriculares, constituyéndose también en un espacio de contención, escucha activa y construcción de vínculos protectores".

"En este sentido, los educadores comunitarios se convierten en referentes significativos para niños, niñas, adolescentes y sus familias, especialmente en contextos atravesados por situaciones de vulnerabilidad", remarcó.

La capacitación se realiza en el Complejo Ministerial, en articulación con el Área de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y la misma se extenderá hasta noviembre próximo.

Jornada de investigación

El Ministerio de Salud informó que el 3 de octubre próximo se realizará la 2° edición de la Jornada Provincial de Investigación "La ciencia de la Salud entre cerros, quebradas, selvas y valles".

La jornada contará con las categorías de asistente o expositor, en ambos casos con inscripción sin costo.

En la instancia se presentarán agendas y líneas prioritarias de investigación en los ámbitos provincial y nacional; se exhibirán trabajos en formato póster y se presentarán resultados del Curso "Metodología de la Investigación en Salud".

Tendrá lugar en el Salón Auditorium del Ministerio de Salud, avenida Italia esquina Independencia de esta capital, de 8.30 a 13.30.

Las inscripciones se realizan a través de https://qrcd.org/9AqW.

Investigadores interesados en presentar un póster, deberán cumplir con estas pautas: los trabajos aceptados deberán reflejar una investigación en fase de proyecto, desarrollo o finalizada; o intervención de salud en esta provincia.

Los resúmenes se recibirán hasta el 21 del actual, sin excepción. Por consultas, llamar al 4245518 (interno 5518) o escribir a [email protected].