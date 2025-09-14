Martina es la nueva representante del departamento El Carmen

Minutos antes de la medianoche se escuchó el nombre de Martina Morena Aguirre, la bella jovencita que representó a los estudiantes del Colegio Secundario Nº 64 del barrio Nueva Ciudad de Perico es la nueva representante del departamento El Carmen.

El Microestadio del Club Atlético Talleres recibió a los estudiantes de este productivo departamento de la provincia que pusieron todo el color a una noche especial en el que 26 jovencitas desplegaron toda su juventud.

La primera princesa es María Martina Costas del colegio Nuestra Señora de Las Mercedes de la ciudad de Monterrico.

La segunda princesa es Alfonsina Mateos Barca del Colegio San Patricio de Perico.

La primera Dama de Honor es Melani Solange Rivarola que representó a los estudiantes del Bachillerato Provincial Nº 20 de Aguas Calientes.

Y la segunda princesa es Zoe Miranda de la Escuela de Comercio Nº 2 “27 de Abril Día Grande de Jujuy” de la ciudad de El Carmen.

Los Chicos 10 de cada institución también desplegaron toda su simpatía pero por cuestiones de “tiempo” no se pudo realizar la elección de ellos.

Luego de la elección los presentes disfrutaron del show de El Polaco.

Martina Morena Aguirre es el penúltimo nombre de candidatas departamentales que se suma a este ramillete de bellas jovencitas que el próximo 22 de abril en Ciudad Cultural participará de la Elección de la Representante de la provincia de Jujuy en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.