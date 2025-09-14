Estudiantes de Casira crearon maquetas para el Centro de Interpretación Arqueológica

En el marco del proyecto institucional “Arte y Patrimonio”, los jóvenes Eric Cruz, Amanda Portal, Fabiana Mamani y sus compañeros de 1° a 5° año demostraron no solo habilidades artísticas y técnicas, sino también un profundo compromiso con la historia y la identidad jujeñas.

El proyecto, coordinado por la comunidad de Santo Domingo junto a un equipo de científicos, arqueólogos, museólogos, autoridades provinciales, directivos y docentes, permitió trasladar los aprendizajes escolares a un contexto real y significativo, fortaleciendo competencias en alfabetización, expresión artística y valoración patrimonial.

Las maquetas, fruto de investigación y sensibilidad, se erigen como herramientas pedagógicas y culturales que permitirán a futuras generaciones comprender y apreciar el legado arqueológico de la región.

Con esta intervención, los estudiantes se posicionaron como auténticos gestores culturales, capaces de dialogar con el pasado y proyectar un futuro donde el arte y la memoria se entrelazan.