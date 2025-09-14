°
14 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Cultura

Estudiantes de Casira crearon maquetas para el Centro de Interpretación Arqueológica

Estudiantes del Colegio Secundario de Artes N° 30 de Casira realizaron maquetas que fueron emplazadas en el Centro de Interpretación Arqueológica de la localidad de Santo Domingo, inaugurado el pasado 12 de septiembre, en el Departamento de Rinconada.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 16:12

En el marco del proyecto institucional “Arte y Patrimonio”, los jóvenes Eric Cruz, Amanda Portal, Fabiana Mamani y sus compañeros de 1° a 5° año demostraron no solo habilidades artísticas y técnicas, sino también un profundo compromiso con la historia y la identidad jujeñas.

El proyecto, coordinado por la comunidad de Santo Domingo junto a un equipo de científicos, arqueólogos, museólogos, autoridades provinciales, directivos y docentes, permitió trasladar los aprendizajes escolares a un contexto real y significativo, fortaleciendo competencias en alfabetización, expresión artística y valoración patrimonial.

Las maquetas, fruto de investigación y sensibilidad, se erigen como herramientas pedagógicas y culturales que permitirán a futuras generaciones comprender y apreciar el legado arqueológico de la región.

Con esta intervención, los estudiantes se posicionaron como auténticos gestores culturales, capaces de dialogar con el pasado y proyectar un futuro donde el arte y la memoria se entrelazan.

