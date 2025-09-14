Karol G formó parte del concierto “Grace for the world” en el Vaticano

En la noche de este sábado, la Plaza de San Pedro en el Vaticano acogió un macroconcierto sin precedentes que reunió a miles de personas, representantes de distintas culturas y nacionalidades, bajo el lema de la fraternidad humana.

El evento tuvo como figuras emblemáticas a Karol G y Andrea Bocelli, quienes compartieron escenario en una actuación conjunta que se convirtió en uno de los íconos visuales de la velada.

La iniciativa marcó el cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, trascendiendo el concepto de recital tradicional para consolidarse como una manifestación cultural y espiritual en uno de los espacios más representativos.

La cantante colombiana Karol G lideró la representación latinoamericana, vestida con un elegante vestido negro con pedrería, interpretando ‘Mientras me curo del cora’.

Luego se unió a Bocelli para entonar el clásico ‘Vivo por ella’, que generó ovaciones y gestos de afecto entre asistentes provenientes principalmente de América Latina. Para muchos, el evento fue presentado como una fecha histórica.

Su presencia, distinguida entre banderas latinoamericanas, fue considerada por muchos como símbolo de identificación para la juventud migrante en Europa. En el aspecto artístico, la cantante demostró versatilidad al adaptar su interpretación al entorno solemne y compartir escenario con músicos de carrera lírica y coral.

Andrea Bocelli, destacado, además, por su rol de co-dirección artística, fue una figura central en la organización y visión temática del evento. Según consignó la revista Rolling Stone, eligió el repertorio y lideró los ensayos generales junto a artistas de cuatro continentes.

El cantante italiano se dirigió al público con un mensaje sobre la situación global: “Dejemos que la luz de la humanidad brille con música desde el corazón mismo del cristianismo y desde la plaza espiritual más importante, enviando al mundo entero un mensaje de hermandad y paz”.

El escenario recibió también a otros referentes de la música internacional, como Pharrell Williams y John Legend, quienes aportaron un repertorio que abarcó desde el rap y el góspel hasta la música sacra.