Se realizó nueva jornada del programa Dale Play

El Ministerio de Educación llevó adelante una nueva edición del proyecto "Dale Play 2025, en el marco del VI Congreso de Abordajes y Cuidados en el Ámbito Escolar ante Situaciones de Urgencias Subjetivas, consolidándose como una experiencia transformadora en torno al cuidado integral en la vida escolar.

Más de 200 personas, entre estudiantes, docentes y familias, participaron activamente de la jornada, provenientes de nueve instituciones educativas de Tilcara, Humahuaca, Maimará, Purmamarca y Hornillos. La propuesta apuntó a construir de forma colectiva prácticas de cuidado situadas y con sentido, a través de actividades de reflexión, prevención y creatividad.

La experiencia se organizó en torno a cinco ejes principales: "Dale Play" al Cuidado, a la Convivencia, a la ESI, a Tus Derechos y a Decisiones que Suman.

Cada espacio fue diseñado con propuestas lúdicas, participativas y expresivas, que incluyeron talleres, juegos colaborativos, intervenciones artísticas y dinámicas grupales, siempre priorizando la participación activa de las adolescencias. Inspirado en la Pedagogía del Cuidado y el enfoque de derechos, "Dale Play 2025" promueve vínculos educativos basados en la empatía, la escucha y la hospitalidad.